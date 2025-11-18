Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 18/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Tổ công tác số 8 và các sở, ngành, địa phương của tỉnh báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kết luận hội nghị

Thực hiện Quyết định số 982 ngày 9/9/2025; số 1689 ngày 10/11/2025 của UBND tỉnh, Tổ công tác số 8 có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc các sở, ngành, địa phương: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và 14 xã: Tam Dương, Hội Thịnh, Hoàng An, Tam Dương Bắc, Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng với tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 2.438,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước là 377 tỷ đồng; vốn kế hoạch giao trong năm là hơn 2.061 tỷ đồng.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Đến nay, các dự án thuộc Tổ công tác số 8 chỉ đạo, đôn đốc giải ngân được 1.781,9/ 2.438,1 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân chung của tỉnh (56%). Tuy nhiên, còn một số đơn vị, địa phương tỷ lệ giải ngân còn thấp, nguyên nhân chủ yếu do các dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, công tác quản lý, sử dụng đất đai, hồ sơ thanh toán...

Bên cạnh đó, nguồn vật tư, vật liệu đất đắp khan hiếm, trữ lượng ít và giá nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Lãnh đạo xã Thái Hòa phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Đối với các công trình, dự án đã có mặt bằng, chủ đầu tư cần tích cực đôn đốc, yêu cầu nhà thầu khắc phục khó khăn thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Các đơn vị, địa phương rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong kiểm tra, đôn đốc, theo dõi từng dự án; xây dựng kế hoạch, tiến độ theo đúng cam kết; các sở, ngành, thành viên Tổ công tác bám sát cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương để các công trình, dự án bảo đảm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành đúng kế hoạch.

Trần Tỉnh


Trần Tỉnh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Giải ngân vốn đầu tư Khu Di tích lịch sử Đền Hùng địa phương Kế hoạch Giải phóng mặt bằng Đẩy nhanh tiến độ Ban Quản lý Quản lý sử dụng đất các công trình dự án
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm
2025-11-19 06:42:00

baophutho.vn Cuối năm là thời điểm thị trường thương mại, dịch vụ sôi động nhất, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các doanh nghiệp tập trung...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long