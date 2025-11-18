Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 18/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Tổ công tác số 8 và các sở, ngành, địa phương của tỉnh báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kết luận hội nghị

Thực hiện Quyết định số 982 ngày 9/9/2025; số 1689 ngày 10/11/2025 của UBND tỉnh, Tổ công tác số 8 có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc các sở, ngành, địa phương: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và 14 xã: Tam Dương, Hội Thịnh, Hoàng An, Tam Dương Bắc, Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng với tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 2.438,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước là 377 tỷ đồng; vốn kế hoạch giao trong năm là hơn 2.061 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Đến nay, các dự án thuộc Tổ công tác số 8 chỉ đạo, đôn đốc giải ngân được 1.781,9/ 2.438,1 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân chung của tỉnh (56%). Tuy nhiên, còn một số đơn vị, địa phương tỷ lệ giải ngân còn thấp, nguyên nhân chủ yếu do các dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, công tác quản lý, sử dụng đất đai, hồ sơ thanh toán...

Bên cạnh đó, nguồn vật tư, vật liệu đất đắp khan hiếm, trữ lượng ít và giá nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo xã Thái Hòa phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Đối với các công trình, dự án đã có mặt bằng, chủ đầu tư cần tích cực đôn đốc, yêu cầu nhà thầu khắc phục khó khăn thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Các đơn vị, địa phương rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong kiểm tra, đôn đốc, theo dõi từng dự án; xây dựng kế hoạch, tiến độ theo đúng cam kết; các sở, ngành, thành viên Tổ công tác bám sát cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương để các công trình, dự án bảo đảm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành đúng kế hoạch.

Trần Tỉnh