Tháp giải nhiệt Chiller - Bí quyết tối ưu hiệu suất hệ thống lạnh

Tháp giải nhiệt chiller là thiết bị giải phóng nhiệt dư thừa trong hệ thống làm lạnh, tạo ra nước lạnh nhanh.

1. Khái quát về tháp giải nhiệt chiller, vai trò trong hệ thống làm lạnh

Hệ thống chiller có 2 kiểu: chiller giải nhiệt gió và chiller giải nhiệt nước. Trong đó, loại làm mát bằng nước cần đến tháp giải nhiệt, nên gọi là tháp giải nhiệt chiller. Loại này được thiết kế theo 2 dạng phổ biến: tròn và vuông.

Với sự hỗ trợ của thiết bị tiết lưu, bình ngưng, máy nén, bình bay hơi, chiller ngâm nhiệt ở dàn FCU nước, đưa nhiệt độ nước xuống còn 7 - 12oC. Say đó, đưa đến khu vực cần tiêu thụ. Nhiệt lượng tản ra được thải qua dàn bay hơi.

Vai trò của tháp giải nhiệt chiller trong hệ thống làm lạnh đặc biệt quan trọng.

Duy trì nhiệt độ của môi trường làm việc luôn ở trong định mức mong muốn.

Tối ưu hiệu suất cho các thiết bị, bảo vệ dây chuyền sản xuất, dàn ngưng, máy nén khỏi quá tải.

Giảm hao tổn điện năng và tình trạng hư hỏng.

Nhờ đáp ứng tốt nhu cầu tản nhiệt trên diện rộng, cường độ cao. Thiết bị này trở thành giải pháp thiết yếu cho các ngành công nghiệp, tòa nhà cao tầng lớn.

2. Cấu tạo tháp giải nhiệt chiller

Tháp giải nhiệt chiller hoạt động mạnh mẽ nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận cốt lõi sau:

Máy nén: Có nhiệm vụ hút môi chất lạnh ở áp suất thấp để nén lên áp suất cao. Nhờ đó, quá trình trao đổi nhiệt diễn ra suôn sẻ. Hiệu suất của hệ thống phụ thuộc nhiều vào công suất, chất lượng máy nén.

Dàn ngưng tụ: Là nơi môi chất lạnh dạng khí, áp suất cao được làm mát, ngưng tụ thành chất lỏng, giải tán nhiệt.

Dàn bay hơi: Là nơi môi chất lạnh hấp thụ nhiệt từ nước cần làm mát, biến đổi sang thể hơi, cung cấp nguồn nước lạnh cho thiết bị sử dụng.

Van tiết lưu: Cần được thiết kế thật chính xác, để điều chỉnh lưu lượng, áp suất môi chất lạnh trước khi đưa vào dàn bay hơi.

Bơm nước: Là hệ thống đảm nhiệm việc tuần hoàn nước từ tháp giải nhiệt đến chiller và ngược lại.

Tháp giải nhiệt: Là nơi xả nhiệt dư ra môi trường theo cơ chế bay hơi nước, đưa nước mát về hệ thống.

3. Điểm danh những hệ thống tháp giải nhiệt chiller tốt nhất

3.1 Tháp giải nhiệt BAC

BAC là dòng tháp tản nhiệt của công ty Baltimore Aircoil (Hoa Kỳ), nổi bật với tốc độ làm mát nhanh.

Thương hiệu này ra mắt thị trường từ những năm 1938, được xem là “anh cả” trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ giải nhiệt.

Hiện tại, nhãn hàng này đã phát triển mạng lưới mạnh mẽ trên hơn 30 quốc gia, giữ vững vị thế top đầu ngành hàng.

3.2 Tháp giải nhiệt Evapco

Evapco (Hoa Kỳ) được thành lập từ năm 1977, nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu với dòng tháp giải nhiệt nước chiller.

Thực hiện tốt mục tiêu tạo ra các hệ thống giải nhiệt công nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hãng đã mở rộng thị phần nhanh chóng ra hơn 60 quốc gia.

Không quá bất ngờ khi chỉ sau hơn 40 năm, thương hiệu này đã được đứng vào nhóm những “ông lớn” trong ngành giải nhiệt.

Nói về chất lượng của Evapco, có lẽ không có điểm trừ. Nhưng điểm nổi bật nhất, cũng là yếu tố hãng chú trọng nhất, đó là công nghệ bay hơi tiên tiến.

3.3 Tháp giải nhiệt Ocean

Tháp tản nhiệt Ocean nổi bật ở Malaysia từ những năm 1998. Thương hiệu này được đánh giá cao về khả năng thiết kế, sản xuất tháp làm mát đơn giản, dễ vận hành.

Bằng việc cải tiến không ngừng, hãng đã mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sau hơn 20 năm. Đến nay, Ocean đã có mặt tại hàng loạt công trình dân dụng và xí nghiệp.

Không chỉ nhà máy Việt Nam, nhiều doanh nghiệp khác trên thế giới cũng công nhân chất lượng của sản phẩm hãng này.

Thông tin tổng Kho máy Yên Phát

VPGD Tại Hà Nội

Địa chỉ: L10-L06, Khu đô thị mới Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 0985.626.307|0917.430.282|0961.071.282

VPGD tại TP. HCM

Địa chỉ: 118-134 Đường số 8, P.Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Tp.Hcm

Số điện thoại: 0966.631.546|0967.998.982