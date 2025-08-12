THÉP HÌNH I – LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO CÔNG TRÌNH KẾT CẤU THÉP

1. THÉP HÌNH I LÀ GÌ?

Thép hình I là một loại thép kết cấu có tiết diện giống chữ “I” in hoa, với đặc điểm cánh trên và cánh dưới rộng, phần thân giữa thẳng đứng. Nhờ thiết kế này, thép I có khả năng chịu lực tốt, ít biến dạng và ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp, đóng tàu, cầu đường...

2. CÁC LOẠI THÉP HÌNH I PHỔ BIẾN

Hiện nay, thép hình I có nhiều loại khác nhau tùy theo tiêu chuẩn sản xuất, kích thước và công dụng. Một số loại phổ biến gồm:

Thép hình I tiêu chuẩn: Sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

Thép I mạ kẽm nhúng nóng: Có khả năng chống ăn mòn, phù hợp với môi trường ẩm ướt, hóa chất.

Thép I đúc: Độ bền cao, khả năng chịu tải lớn, thường dùng trong các công trình kết cấu lớn.

Thép I cường độ cao: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đặc biệt như cầu đường, nhà máy, công trình ngoài khơi.

Thép Hình I - Ảnh Thép SATA

3. ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA THÉP HÌNH I

Khả năng chịu lực cao

Nhờ thiết kế chữ “I” với cánh dày và thân giữa chắc chắn, thép I có khả năng chịu tải trọng tốt, thích hợp cho các công trình yêu cầu kết cấu vững chắc.

Tiết kiệm vật liệu và chi phí thi công

So với các loại thép khác, thép I có trọng lượng nhẹ hơn nhưng khả năng chịu lực tương đương, giúp giảm chi phí vật liệu và thi công.

Độ bền cao, chống ăn mòn tốt

Các loại thép I chất lượng cao, đặc biệt là thép I mạ kẽm, có khả năng chống gỉ sét và bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

Thi công dễ dàng, linh hoạt trong thiết kế

Thép I có thể được cắt, hàn, lắp ráp nhanh chóng, phù hợp với nhiều kiểu công trình từ nhà thép tiền chế đến cầu đường, nhà xưởng.

4. ỨNG DỤNG CỦA THÉP HÌNH I

Xây dựng nhà thép tiền chế, kết cấu nhà xưởng, nhà kho

Thi công cầu đường, hệ thống cột điện, cột viễn thông

Kết cấu giàn thép, khung dầm, xà gồ, tháp truyền tải

Sản xuất khung sườn ô tô, tàu biển, bồn chứa xăng dầu

Làm giá đỡ, khung kết cấu trong ngành cơ khí chế tạo

Thép Hình I - Ảnh Thép SATA

5. QUY CÁCH KÍCH THƯỚC THÉP HÌNH I THÔNG DỤNG

Loại thép I Chiều cao (mm) Chiều rộng cánh (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) I100 100 55 4.5 9.46 I150 150 75 5.0 14.0 I200 200 100 5.5 21.3 I250 250 125 6.0 31.3 I300 300 150 6.5 42.0 I400 400 200 8.0 66.0 I500 500 250 10.0 107.0

(Quy cách có thể thay đổi tùy theo tiêu chuẩn sản xuất: JIS, ASTM, EN, GB, BS...).

6. SẮT THÉP SATA – NHÀ CUNG CẤP THÉP HÌNH I UY TÍN

Sắt Thép SATA chuyên cung cấp thép hình I chính hãng từ các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Nhật, Posco, Trung Quốc, Nga... với giá tốt nhất thị trường.

Cam kết của chúng tôi:

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao

Giá cả cạnh tranh, chiết khấu tốt cho đơn hàng lớn

Giao hàng nhanh chóng, tận nơi trên toàn quốc

Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp

Sắt Thép SATA cam kết các sản phẩm xà gồ giá tốt nhất thị trường hiện nay.

