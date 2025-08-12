THÉP HÌNH I – LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO CÔNG TRÌNH KẾT CẤU THÉP

{title}
{publish}
{head}
1. THÉP HÌNH I LÀ GÌ?
Thép hình I là một loại thép kết cấu có tiết diện giống chữ “I” in hoa, với đặc điểm cánh trên và cánh dưới rộng, phần thân giữa thẳng đứng. Nhờ thiết kế này, thép I có khả năng chịu lực tốt, ít biến dạng và ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp, đóng tàu, cầu đường...
2. CÁC LOẠI THÉP HÌNH I PHỔ BIẾN
Hiện nay, thép hình I có nhiều loại khác nhau tùy theo tiêu chuẩn sản xuất, kích thước và công dụng. Một số loại phổ biến gồm:
Thép hình I tiêu chuẩn: Sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Thép I mạ kẽm nhúng nóng: Có khả năng chống ăn mòn, phù hợp với môi trường ẩm ướt, hóa chất.
Thép I đúc: Độ bền cao, khả năng chịu tải lớn, thường dùng trong các công trình kết cấu lớn.
Thép I cường độ cao: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đặc biệt như cầu đường, nhà máy, công trình ngoài khơi.
Thép Hình I - Ảnh Thép SATA
3. ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA THÉP HÌNH I
Khả năng chịu lực cao
Nhờ thiết kế chữ “I” với cánh dày và thân giữa chắc chắn, thép I có khả năng chịu tải trọng tốt, thích hợp cho các công trình yêu cầu kết cấu vững chắc.
Tiết kiệm vật liệu và chi phí thi công
So với các loại thép khác, thép I có trọng lượng nhẹ hơn nhưng khả năng chịu lực tương đương, giúp giảm chi phí vật liệu và thi công.
Độ bền cao, chống ăn mòn tốt
Các loại thép I chất lượng cao, đặc biệt là thép I mạ kẽm, có khả năng chống gỉ sét và bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
Thi công dễ dàng, linh hoạt trong thiết kế
Thép I có thể được cắt, hàn, lắp ráp nhanh chóng, phù hợp với nhiều kiểu công trình từ nhà thép tiền chế đến cầu đường, nhà xưởng.
4. ỨNG DỤNG CỦA THÉP HÌNH I
Xây dựng nhà thép tiền chế, kết cấu nhà xưởng, nhà kho
Thi công cầu đường, hệ thống cột điện, cột viễn thông
Kết cấu giàn thép, khung dầm, xà gồ, tháp truyền tải
Sản xuất khung sườn ô tô, tàu biển, bồn chứa xăng dầu
Làm giá đỡ, khung kết cấu trong ngành cơ khí chế tạo
Thép Hình I - Ảnh Thép SATA
5. QUY CÁCH KÍCH THƯỚC THÉP HÌNH I THÔNG DỤNG
Loại thép I
Chiều cao (mm)
Chiều rộng cánh (mm)
Độ dày (mm)
Trọng lượng (kg/m)
I100
100
55
4.5
9.46
I150
150
75
5.0
14.0
I200
200
100
5.5
21.3
I250
250
125
6.0
31.3
I300
300
150
6.5
42.0
I400
400
200
8.0
66.0
I500
500
250
10.0
107.0
(Quy cách có thể thay đổi tùy theo tiêu chuẩn sản xuất: JIS, ASTM, EN, GB, BS...).
6. SẮT THÉP SATA – NHÀ CUNG CẤP THÉP HÌNH I UY TÍN
Sắt Thép SATA chuyên cung cấp thép hình I chính hãng từ các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Nhật, Posco, Trung Quốc, Nga... với giá tốt nhất thị trường.
Cam kết của chúng tôi:
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao
Giá cả cạnh tranh, chiết khấu tốt cho đơn hàng lớn
Giao hàng nhanh chóng, tận nơi trên toàn quốc
Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp
Sắt Thép SATA cam kết các sản phẩm xà gồ giá tốt nhất thị trường hiện nay.
Văn Phòng:Số 47 Đường Số 12, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
MST: 0314964975
Nhà Máy 1: Lô D, Đường số 2, KCN Đồng An 1, TX Thuận An, Bình Dương.
Nhà Máy 2: 80A Quốc lộ 1A, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
Nhà Máy 3: 617 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh.
Nhà Máy 4: Số 447 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP. HCM.
Hỗ Trợ: 0286.270.2808 – 0286.270.2809
Email: satasteel789@gmail.com
Website: thepsata.com.vn
Trong kỷ nguyên số, việc xây dựng chiến lược marketing online hiệu quả là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. LADIGI Agency tự hào là đơn vị cung cấp giải...
“TV360 PHÁT SÓNG ĐỘC QUYỀN BUNDESLIGA TẠI VIỆT NAM”
Trong bức tranh bất động sản cao cấp nửa cuối năm 2025, The Fullton Vinhomes Ocean Park 3 nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi, hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí chiến lược - thiết kế...
LG Service Hà Nội cung cấp dịch vụ sửa máy sấy LG chuyên sâu, với kỹ thuật viên giỏi, linh kiện chính hãng, bảo hành dài hạn giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn dịch vụ.
Được phát triển bởi Sun Group , dự án sở hữu lợi thế vàng khi nằm gần cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc –...
Ngồi trong văn phòng nhìn ra sông Hàn lúc hoàng hôn, chúng tôi thường tự hỏi: điều gì đã giúp Đà Nẵng Best tồn tại và phát triển từ một startup nhỏ thành
Sơn giả đá ngày càng xuất hiện nhiều trong các công trình dân dụng, từ nhà phố, biệt thự đến showroom, quán cà phê. Không chỉ thay thế đá thật về mặt thẩm mỹ, vật liệu này còn...
Trong nghệ thuật tặng quà, vẻ ngoài của món quà không đơn thuần chỉ là vỏ bọc, mà còn là một phần tinh tế trong thông điệp bạn gửi gắm. Và đến với Kala, mỗi hộp quà tặng cao...
Trong các khu đô thị đông đúc như TP.HCM, hầm cầu đầy là một vấn đề thường gặp, đặc biệt tại các hộ gia đình, nhà trọ, quán ăn và khách sạn. Nếu không xử lý kịp thời, hầm cầu...