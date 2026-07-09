Thép Nam Khánh Phú Thọ - Uy tín tạo dựng thương hiệu, chất lượng đồng hành cùng mọi công trình

Được thành lập năm 2022, Công ty TNHH Thép Nam Khánh Phú Thọ ra đời với khát vọng mang đến cho khách hàng những sản phẩm thép chất lượng cao cùng dịch vụ chuyên nghiệp.

Người sáng lập doanh nghiệp - ông Nguyễn Quốc Khánh - xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh thép. Sau một thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng, nhận thấy đây không phải là con đường phát triển lâu dài của bản thân, ông quyết định trở về tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, xây dựng doanh nghiệp bằng tâm huyết, uy tín và khát vọng phát triển bền vững.

Hệ thống kho bãi và cầu trục hiện đại của Công ty TNHH Thép Nam Khánh Phú Thọ đáp ứng hiệu quả nhu cầu lưu trữ, bốc xếp và cung ứng các sản phẩm thép.

Tọa lạc tại Tổ 2, phố Phong Châu, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, doanh nghiệp sở hữu vị trí thuận lợi trong kết nối với các khu công nghiệp, các tuyến giao thông huyết mạch, đáp ứng nhanh nhu cầu cung ứng vật tư cho các công trình tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang và nhiều địa phương khác.

Với phương châm “Uy tín là nền tảng - Chất lượng là cam kết”, Thép Nam Khánh cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như thép xây dựng, thép tấm, thép hình U, I, H, V, thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, ống thép công nghiệp của nhiều thương hiệu uy tín như Hòa Phát, Việt Đức, 190... Đồng thời, doanh nghiệp còn cung cấp các sản phẩm phục vụ công trình giao thông như hộ lan tôn sóng, cột biển báo, vật tư an toàn giao thông và nhiều chủng loại thép kỹ thuật cao phục vụ các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Thép Nam Khánh Phú Thọ kiểm tra sản phẩm trước khi cung ứng vật tư cho các công trình và doanh nghiệp.

Nhờ chất lượng sản phẩm ổn định, nguồn hàng bảo đảm cùng tiến độ cung ứng nhanh chóng, Thép Nam Khánh trở thành đối tác tin cậy của nhiều công trình trọng điểm và doanh nghiệp lớn trên địa bàn, trong đó có các công trình giao thông, các nhà máy sản xuất và các doanh nghiệp, cung ứng cho Honda Cosmos, VinFast cùng nhiều đối tác khác.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, điều tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là “Uy tín”. Uy tín được xây dựng từ sự tận tâm trong phục vụ, sự minh bạch trong kinh doanh, chất lượng hàng hóa, tiến độ giao hàng và trách nhiệm đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thực hiện đơn hàng. Mỗi sản phẩm được cung cấp đều được doanh nghiệp cam kết bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hành, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết nhằm tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững.

Một số sản phẩm thép của Công ty TNHH Thép Nam Khánh Phú Thọ.

Không ngừng đầu tư nâng cao năng lực cung ứng, mở rộng mạng lưới khách hàng và hoàn thiện chất lượng dịch vụ, Thép Nam Khánh hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp phân phối thép uy tín hàng đầu khu vực phía Bắc, góp phần cung cấp những sản phẩm chất lượng cho các công trình xây dựng, công nghiệp và hạ tầng giao thông trên cả nước.

Với nền tảng được gây dựng từ truyền thống, phát triển bằng uy tín và khẳng định bằng chất lượng, Công ty TNHH Thép Nam Khánh Phú Thọ đang từng bước trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các chủ đầu tư, doanh nghiệp và nhà thầu trên hành trình kiến tạo những công trình.

CÔNG TY TNHH THÉP NAM KHÁNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Tổ 2, phố Phong Châu, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc: Nguyễn Quốc Khánh.

Điện thoại: 0969 507 612.

Email: namkhanhsteel@gmail.com

Website: thepnamkhanh.com

Vĩnh Hà