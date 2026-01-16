Thi đua sản xuất, kinh doanh chào mừng Đại hội Đảng

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân trong tỉnh, các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn đang tổ chức nhiều phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Công nhân Nhà máy CNCTech Thăng Long - Tập đoàn CNCTech, Khu công nghiệp Thăng Long (xã Bình Xuyên) thi đua sản xuất lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Có mặt tại Nhà máy CNCTech Thăng Long - Tập đoàn CNCTech, Khu công nghiệp Thăng Long (xã Bình Xuyên), chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua lao động hăng say, sôi nổi. Tất cả các phân xưởng, tổ, đội, công nhân đều tập trung cao độ làm việc, sản xuất, kinh doanh, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bà Nguyễn Thảo Quỳnh - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn CNCTech cho biết: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Tập đoàn CNCTech đã phát động phong trào “Thi đua yêu nước hội nhập quốc tế”. Trọng tâm là phát huy năng lực quản trị, nâng cao chuyên môn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; ứng dụng số hóa, AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tiến độ các công trình dự án công nghiệp.

Thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo, an toàn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; tác phong, tay nghề lao động; gìn giữ môi trường doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp... Phấn đấu năm 2026, CNCTech đạt mức tăng trưởng từ 30% so với năm 2025; đảm bảo việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân đạt hơn 14 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, với tầm nhìn dài hạn là “Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh, bền vững”, 17 năm qua, CNCTech không ngừng phát triển, trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Nhiều năm liền, CNCTech nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Top 10 thương hiệu mạnh - tăng trưởng xanh Việt Nam. Năm 2025, Tập đoàn CNCTech đạt doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024, nộp ngân sách Nhà nước hơn 116 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Exedy Việt Nam, Khu công nghiệp Khai Quang (phường Vĩnh Phúc) - doanh nghiệp 100% vốn của Nhật Bản, chuyên sản xuất kinh doanh các chi tiết động cơ li hợp, côn, hộp số, các bộ phận điều khiển và chuyền chuyển động cung cấp cho các hãng ôtô, xe máy Honda, Yamaha... khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng được thể hiện bằng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2025 (tính theo năm tài chính của Nhật), phấn đấu doanh thu đạt hơn 500 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Thúy - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty TNHH Exedy Việt Nam cho biết: Để hoàn thành được mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng.

Cụ thể, cùng với việc nâng cao chất lượng, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty TNHH Exedy Việt Nam đã sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức, đảm bảo việc quản lý, điều hành sản xuất theo hướng tinh gọn, khoa học, hợp lý; quan tâm phát triển nguồn nhân lực; xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện để người lao động thêm gắn bó, yên tâm làm việc và cống hiến.

Khí thế thi đua lao động khẩn trương tại Dự án nhà ở xã hội Kira Home.

Tại Dự án nhà ở xã hội Kira Home thuộc Dự án Khu đô thị Legend City (xã Xuân Lãng) do Tập đoàn Thép Việt Đức làm chủ đầu tư, các tổ, đội thi công, công nhân cũng đang tăng ca, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Nguyễn Minh Trí - Chỉ huy phó công trường Dự án nhà ở xã hội Kira Home cho biết: Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng, đẩy nhanh tiến độ thi công, cuối năm 2025, Ban Điều hành dự án đã phát động phong trào thi đua hoàn thành cất nóc Dự án nhà ở xã hội Kira Home trước ngày 10/2/2026.

Theo đó, mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Hiện dự án đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng và vệ sinh môi trường.

Khí thế thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ. Với những việc làm thiết thực, khẩn trương và ý nghĩa của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân, phong trào thi đua sôi nổi đang diễn ra rộng khắp trong toàn tỉnh, lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trần Tỉnh