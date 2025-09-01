Thời tiết ngày 1/9: Mưa dông diện rộng nhiều khu vực, cảnh báo lũ quét và ngập úng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong khi đó, từ chiều tối, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào, mưa dông với lượng mưa 10–40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đồng thời gây ngập úng tại những vùng trũng thấp, đô thị khi mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn.

Mưa dông diện rộng ở nhiều khu vực.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 31/8 đến 3 giờ sáng 1/9, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa khá lớn. Một số điểm đáng chú ý gồm: Ia Tơi (Kon Tum): 84,8 mm; TrHy (Đà Nẵng): 78,0 mm; Tùng Bá 2 (Tuyên Quang): 68,2 mm; Lệ Thủy (Quảng Trị): 67,4 mm; Trà Xinh (Quảng Ngãi): 63,6 mm; Thủy điện Sê San 3A (Gia Lai): 63,2 mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần sẵn sàng các phương án ứng phó, đặc biệt tại những điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn