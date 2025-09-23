Thời tiết ngày 23/9: Siêu bão RAGASA tiến vào Bắc Biển Đông, gió giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202 - 221km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão tiếp tục hướng về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), duy trì cường độ rất mạnh cấp 16 - 17, giật trên cấp 17. Đến ngày 25/9, bão sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), giảm xuống cấp 12, giật cấp 15 và suy yếu dần. Đến sáng 26/9, hoàn lưu bão ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ, sức gió còn cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi của bão RAGASA. Ảnh: thoitietvietnam

Trong ngày 23/9, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác về đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực vùng núi đêm 23/9 có mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Từ đêm 24 đến ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão cấp 15 - 17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội. Từ tối 24/9, gió mạnh dần ở vịnh Bắc Bộ, cấp 8 - 9, giật cấp 14; sóng cao 4 - 6m. Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có khả năng nước dâng 0,5 - 1m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương cần chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền và các công trình ven biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

