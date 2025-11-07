Thời tiết ngày 7/11: Bão số 13 tan trên đất liền, miền Trung vẫn mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã tan dần trên khu vực hạ Lào.

Hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan hẳn. Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số 13.

Trước đó, hoàn lưu bão đã gây gió mạnh tại nhiều khu vực ven biển miền Trung, trong đó trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 10; trạm Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 7. Hoàn lưu của bão tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển và mưa lớn trên đất liền.

Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Ngày 7/11, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2,5 - 3,5m; đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Gia Lai gió Đông Nam đến Đông cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Các vùng biển khác như Bắc Biển Đông, Lâm Đồng - Cà Mau, Cà Mau - An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo đến tối 8/11, gió Đông Bắc ở phía Đông Bắc Biển Đông mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Sức gió khi áp sát đất liền giật cấp 8 - 9 của bão số 13 đã khiến nhiều cây cối tại tổ dân phố Châu Me và tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) bật gốc, ngã đổ ra đường gây ách tắc giao thông cục bộ. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Trên đất liền, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa sáng nay đã xuất hiện mưa to đến rất to. Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, mưa lớn mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trên 70mm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Hiện lũ trên sông Hương (TP Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên. Trong 6 - 12 giờ tới, mực nước trên sông Trà Khúc có thể đạt đỉnh dưới mức báo động 3, còn sông Hương tại trạm Kim Long ở mức trên báo động 2 từ 0,55 - 0,65m. Sau đó, lũ có xu hướng xuống dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu dân cư và đô thị thuộc TP Huế và Quảng Ngãi, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21 - 23 độ C, phía Nam 23 - 25. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 - 25 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Đà Nẵng sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió đông nam đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Nguồn baotintuc.vn