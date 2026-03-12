Thời tiết ngày và đêm 12/3: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất 25 độ C

{title}
Nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C; trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng và đêm trời rét.
Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C. Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét.
Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; sáng và đêm trời rét.
Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; phía Bắc sáng và đêm trời rét.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trên biển, ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc lên cấp 6; riêng vùng phía Đông Bắc có thể đạt cấp 6, giật cấp 7-8. Từ chiều, gió tiếp tục mạnh lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc đạt cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao khoảng 3-5m.
Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao khoảng 2-4m.
Dự báo, chiều và đêm 12/3, khu vực giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao khoảng 2-3m.
Ngày và đêm 13/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.
Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.
Khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 3-5m.
