Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thời tiết ngày và đêm 12/3: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất 25 độ C

Nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C; trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét.

Thời tiết ngày và đêm 12/3: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất 25 độ C (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng và đêm trời rét.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C. Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; sáng và đêm trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc lên cấp 6; riêng vùng phía Đông Bắc có thể đạt cấp 6, giật cấp 7-8. Từ chiều, gió tiếp tục mạnh lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc đạt cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao khoảng 3-5m.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao khoảng 2-4m.

Dự báo, chiều và đêm 12/3, khu vực giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao khoảng 2-3m.

Ngày và đêm 13/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 3-5m.

Nguồn vietnam+


Nguồn vietnam+

 Từ khóa: Trời rét khu vực Bắc biển Đông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Sương mù Nhiệt độ cao nhất trời nhiều mây Mưa rào và dông Bắc bộ Ngày nắng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vòng tay yêu thương của “Mẹ đỡ đầu”

Vòng tay yêu thương của “Mẹ đỡ đầu”
2026-03-12 08:28:00

baophutho.vn Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ năm 2021 đã trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân...

Bản giao hưởng giữa cao nguyên Langbiang

Bản giao hưởng giữa cao nguyên Langbiang
2026-03-11 16:00:00

Cao nguyên Langbiang bồng bềnh mây trắng, chúng tôi ngược miền cổ tích về phía mặt trời, để được hòa nhịp điệu thiên nhiên giữa vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà ở tỉnh Lâm Đồng. Cao...

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7
2026-03-11 15:40:00

Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, lương công chức cao nhất dự kiến khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long