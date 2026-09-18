Thông báo đấu giá quyền sử dụng 102 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1)

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 102 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1).

Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:

STT Lô đất số Diện tích Giá khởi điểm Tiền hồ sơ Tiền đặt trước Bước giá tối thiểu (m2) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) 1 2 3 4 5 6 7 1 351 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 2 352 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 3 353 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 4 354 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 5 355 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 6 356 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 7 357 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 8 358 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 9 359 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 10 360 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 11 361 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 12 362 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 13 363 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 14 364 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 15 365 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 16 366 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 17 367 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 18 368 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 19 369 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 20 370 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 21 371 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 22 372 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 23 373 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 24 374 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 25 375 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 26 376 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 27 378 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 28 379 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 29 380 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 30 381 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 31 382 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 32 383 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 33 384 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 34 385 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 35 386 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 36 387 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 37 388 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 38 389 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 39 390 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 40 391 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 41 392 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 42 393 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 43 394 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 44 395 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 45 396 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 46 397 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 47 398 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 48 399 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 49 400 80 840.000.000 100.000 252,000,000 10.000.000 50 401 80 1.000.000.000 200.000 300,000,000 10.000.000 51 611 104,2 1.302.500.000 200.000 390,750,000 10.000.000 52 612 104,2 1.094.100.000 200.000 328,230,000 10.000.000 53 403 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 54 404 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 55 405 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 56 406 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 57 407 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 58 408 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 59 409 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 60 410 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 61 411 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 62 412 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 63 413 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 64 414 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 65 415 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 66 416 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 67 417 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 68 418 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 69 419 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 70 420 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 71 421 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 72 422 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 73 423 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 74 424 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 75 425 104,2 1.094.100.000 200.000 328,230,000 10.000.000 76 426 104,2 1.302.500.000 200.000 390,750,000 10.000.000 77 613 97,2 1.020.600.000 200.000 306,180,000 10.000.000 78 614 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 79 615 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 80 616 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 81 617 97,2 1.020.600.000 200.000 306,180,000 10.000.000 82 618 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 83 619 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 84 620 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 85 427 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 86 428 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 87 429 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 88 430 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 89 431 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 90 432 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 91 433 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 92 434 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 93 435 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 94 436 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 95 437 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 96 438 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 97 439 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 98 440 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 99 441 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 100 442 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 101 443 97,2 1.020.600.000 200.000 306,180,000 10.000.000 102 444 97,2 1.020.600.000 200.000 306,180,000 10.000.000

4. Tổng giá trị QSD đất khởi điểm của các thửa đất đấu giá: 108.335.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 21/9/2026 đến 17h00’ ngày 02/10/2026.

- Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

6. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 9h00’ phút ngày 07/10/2026, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).

Thông báo số 500 - Công ty Đấu giá Hợp danh Đầu tư Thành Phát_1789377463.pdf