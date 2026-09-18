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Thông báo đấu giá quyền sử dụng 102 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1)

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 102 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1).

Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:

STT

Lô đất số

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

Bước giá

tối thiểu

(m2)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

1

2

3

4

5

6

7

1

351

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

2

352

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

3

353

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

4

354

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

5

355

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

6

356

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

7

357

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

8

358

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

9

359

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

10

360

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

11

361

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

12

362

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

13

363

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

14

364

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

15

365

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

16

366

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

17

367

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

18

368

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

19

369

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

20

370

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

21

371

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

22

372

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

23

373

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

24

374

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

25

375

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

26

376

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

27

378

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

28

379

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

29

380

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

30

381

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

31

382

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

32

383

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

33

384

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

34

385

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

35

386

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

36

387

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

37

388

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

38

389

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

39

390

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

40

391

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

41

392

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

42

393

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

43

394

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

44

395

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

45

396

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

46

397

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

47

398

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

48

399

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

49

400

80

840.000.000

100.000

252,000,000

10.000.000

50

401

80

1.000.000.000

200.000

300,000,000

10.000.000

51

611

104,2

1.302.500.000

200.000

390,750,000

10.000.000

52

612

104,2

1.094.100.000

200.000

328,230,000

10.000.000

53

403

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

54

404

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

55

405

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

56

406

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

57

407

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

58

408

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

59

409

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

60

410

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

61

411

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

62

412

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

63

413

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

64

414

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

65

415

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

66

416

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

67

417

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

68

418

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

69

419

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

70

420

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

71

421

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

72

422

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

73

423

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

74

424

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

75

425

104,2

1.094.100.000

200.000

328,230,000

10.000.000

76

426

104,2

1.302.500.000

200.000

390,750,000

10.000.000

77

613

97,2

1.020.600.000

200.000

306,180,000

10.000.000

78

614

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

79

615

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

80

616

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

81

617

97,2

1.020.600.000

200.000

306,180,000

10.000.000

82

618

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

83

619

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

84

620

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

85

427

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

86

428

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

87

429

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

88

430

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

89

431

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

90

432

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

91

433

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

92

434

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

93

435

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

94

436

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

95

437

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

96

438

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

97

439

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

98

440

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

99

441

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

100

442

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

101

443

97,2

1.020.600.000

200.000

306,180,000

10.000.000

102

444

97,2

1.020.600.000

200.000

306,180,000

10.000.000

4. Tổng giá trị QSD đất khởi điểm của các thửa đất đấu giá: 108.335.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 21/9/2026 đến 17h00’ ngày 02/10/2026.

- Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

6. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 9h00’ phút ngày 07/10/2026, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).

Thông báo số 500 - Công ty Đấu giá Hợp danh Đầu tư Thành Phát_1789377463.pdf



 Từ khóa: tỉnh Phú Thọ lạc Lê Thánh Tông Công ty Khu dân cư Thông báo Hòa bình Thị trấn Đô thị Đức
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