Thông tin về mất giấy tờ

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ (VPĐKĐĐ) nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất do bị mất cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến, mã hồ sơ số: H44.45.09-250909-1058. VPĐKĐĐ đã kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khai báo bị mất trong hồ sơ địa chính (Có danh sách thông tin 163 GCN bị mất dưới đây).

Thực hiện trình tự, thủ tục quy định tại phụ lục I phần V mục C tiểu mục VIII khoản 2 điểm c Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, VPĐKĐĐ đăng thông tin về việc mất GCN quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, kèm theo thông tin về GCN đã mất nêu trên trong thời gian 15 ngày để làm cơ sở cho VPĐKĐĐ thực hiện các trình tự tiếp theo.

Trường hợp bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thông tin về GCN đã mất nêu trên thì gửi thông tin về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại: 02103.847961. Sau thời gian trên, nếu không nhận được bất cứ thông tin nào thì VPĐKĐĐ sẽ thực hiện việc hủy GCN nêu trên theo quy định của pháp luật.

>>> DANH SÁCH 163 GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THẤT LẠC THEO ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI (Tải về tại đây)