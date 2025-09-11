Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc tại tỉnh về triển khai nhiệm vụ ngành và phát triển nhà ở xã hội

Ngày 11/9, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Phú Thọ về tình hình triển khai nhiệm vụ liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại tỉnh sau sắp xếp, sáp nhập và việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Tuy nhiên, số lượng cán bộ có chuyên môn đào tạo về chuyên ngành xây dựng ở cấp xã chưa đủ; toàn tỉnh còn 24/148 xã không có cán bộ, công chức có chuyên môn lĩnh vực này; cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực hoặc khác với chuyên môn đào tạo. Để khắc phục, cùng với biệt phái cán bộ từ tỉnh về xã, điều chuyển cán bộ giữa các xã, Sở Xây dựng thành lập các tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn, nhất là tại các xã chưa có công chức chuyên môn lĩnh vực xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn thăm Dự án NOXH do Tập đoàn Thép Việt Đức triển khai.

Đối với lĩnh vực xây dựng, ngành đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; hoàn thành 8 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của địa phương để bảo đảm đầy đủ hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý ngành. Các nhiệm vụ thuộc ngành quản lý được thực hiện nghiêm túc.

Dự án NOXH gồm 2 tòa chung cư cao 9 tầng, khoảng 352 căn hộ với diện tích từ 35-70m2 do Tập đoàn Thép Việt Đức thực hiện đang được tích cực triển khai.

Về phát triển nhà ở xã hội (NOXH), toàn tỉnh được giao hoàn thành giai đoạn 2021-2025 là 3.877 căn (khu vực Phú Thọ 1.725 căn, Vĩnh Phúc 976 căn, Hòa Bình 1.176 căn); kế hoạch được giao hoàn thành đến năm 2030 là 64.400 căn. Đến nay, đã khởi công 6 dự án, dự kiến đến cuối năm 2025 tiếp tục khởi công thêm 4 dự án; đồng thời công khai thông tin 8 dự án khu NOXH theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội; giao chủ đầu tư 2 dự án theo quy định của Nghị quyết số 01/2025QH15 của Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác thăm các dự án NOXH.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, tỉnh Phú Thọ kiến nghị với Đoàn công tác Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh Luật Quy hoạch đô thị nông thôn phù hợp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham mưu, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch sửa đổi; đồng thời tháo gỡ hơn nữa về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch tỉnh khi chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi), bảo đảm tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh; có định hướng quy hoạch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ làm cơ sở để điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Hướng dẫn lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chung xã, quy hoạch chung đô thị sau sáp nhập để các địa phương triển khai thực hiện phục vụ phát triển KT-XH. Sớm báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đối với đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ; chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt sớm bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng tại thực địa, làm cơ sở để tỉnh triển khai các thủ tục liên quan...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Phú Thọ trong phát triển NOXH. Tỉnh đã bám sát các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, qua đó giúp nhiều người thu nhập thấp, công nhân có nhà ở, yên tâm làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát, bố trí quỹ đất, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới. Với dự án đã được cấp phép xây dựng, cần đẩy nhanh tiến độ để có thêm nhiều NOXH trong thời gian tới. Riêng năm 2025, các dự án nằm trong danh mục phải hoàn thành cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tỉnh đã giao đất, bố trí quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang và các nhóm đối tượng khác. Sớm ban hành văn bản quy định về khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến địa điểm làm việc để xem xét được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp. bên cạnh đó, tỉnh nghiên cứu triển khai xây dựng nhà ở lưu trú cho công nhân tại các KCN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị: Sở Xây dựng cập nhật đầy đủ các nghị định về quy hoạch, phân cấp phân quyền, hướng dẫn các xã đảm bảo thông suốt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng để cấp xã thực hiện. Với các kiến nghị, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản trả lời địa phương; một số nội dung vượt thẩm quyền, bộ ghi nhận để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tại buổi làm việc.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn đã kiểm tra Dự án NOXH do Tập đoàn Thép Việt Đức thực hiện ở Vĩnh Phúc (cũ), gồm 2 tòa chung cư cao 9 tầng, khoảng 352 căn hộ với diện tích từ 35-70m2; Dự án NOXH Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên gồm 38 tòa chung cư cao 11-15 tầng, xây dựng trên diện tích 17,08ha, tổng diện tích sàn 489.166m2; Dự án khu NOXH Thiện Kế Xanh có tổng diện tích gần 11ha, với 993 căn hộ, gồm nhiều tiện ích: khu shophouse, trạm y tế, trường học liên cấp, khu công viên, nhà văn hóa, bãi đỗ xe...

Đinh Vũ