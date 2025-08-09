Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm tra tiến độ một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Kiểm tra vị trí cột móng VT369 Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên trên địa bàn xã Dân Chủ

Tiếp và làm việc với Thủ tướng và Đoàn công tác có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra trực tiếp khu vực thi công Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại địa bàn xã Thái Hòa, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ; nghe chủ đầu tư báo cáo kết quả xây dựng, tiến độ thi công dự án và thăm hỏi, động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với nhân dân vùng Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Dân Chủ.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 229,5 km, đi qua địa phận 31 xã, thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, có tổng số 468 vị trí móng cột điện. Dự án ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó có 213 hộ phải tái định cư.

Thủ tướng kiểm tra tình hình thi công tại vị trí móng cột VT404 dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên trên địa bàn xã Thái Hòa

Tại tỉnh Phú Thọ, Dự án đi qua 18 xã với tổng chiều dài tuyến đường dây đi qua là 89,78 km; tổng số móng cột điện 195 vị trí. Đến nay dự án đã hoàn thành công tác GPMB 195/195 vị trí chân móng cột bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 5/2025 để triển khai thi công chân móng cột. Kiểm đếm và bàn giao mặt bằng: 110/110 khoảng néo, đạt 100%. 2/8 khu tái định cư đang triển khai xây dựng; 6/8 khu sẽ khởi công trước ngày 19/8/2025. Như vậy đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện kéo dây và đảm bảo đóng điện trước ngày 19/8/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà, tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động, cũng như sự hỗ trợ, động viên có hiệu quả của lực lượng dân quân, cựu chiến binh, công an và các tổ chức chính trị xã hội như thanh niên, hội phụ nữ... để đến nay, việc lắp dựng cột VT404 cao 98 m đã hoàn thành, với tổng khối lượng 300 tấn sắt thép; đang tiến hành kéo dây...

Kiểm tra vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130m, nặng 360 tấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án; đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thúc đẩy thi công dự án.

*Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm sớm hoàn thành dự án.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành Trung ương; cấp uỷ, chính quyền, nhân dân 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; các lực lượng Quân đội, Công an và sự quyết tâm, nỗ lực của Tập đoàn Điện lực - chủ đầu tư và các nhà thầu trong triển khai dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đơn vị thi công thể hiện quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thủ tướng nhấn mạnh: Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, vì vậy tỉnh Phú Thọ phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tất cả đều phải cố gắng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm có trọng tâm trọng điểm.

Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi người dân phải cộng đồng trách nhiệm. Tổ chỉ huy tiền phương công trình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt xử lý tất cả những vướng mắc nảy sinh. Bộ quốc phòng, Trung ương đoàn TNCS HCM... phải huy động nhân lực cùng EVN và địa phương để giải phóng hành lang và hỗ trợ bà con di dời vật kiến trúc; làm lán trại, bố trí công tác hậu cần chu đáo để cán bộ, công nhân yên tâm làm việc.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, ổn định đời sống nhân dân. EVN chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa phương tiện, nhân lực, có phương án thi công vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió, chỉ bàn làm, không bàn lùi, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả, quyết tâm đóng điện theo kế hoạch vào ngày 19/8/2025 nhằm tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ

* Tiếp đó, Thủ tướng đã khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư hơn 203 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD. Trong đó, đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời tái định cư phục vụ dự án. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 5 ga đường sắt và 2 trạm tác nghiệp kỹ thuật.

Ngay sau khi hợp nhất tỉnh Phú Thọ mới, Thường trực Tỉnh ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo GPMB của tỉnh để tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác GPMB của Dự án; đảm bảo các mốc thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị để đảm bảo đến ngày 19/8 năm nay tỉnh khởi công 1 khu tái định cư và ngày 19/12/ 2025 khởi công 1 ga tại phường Phong Châu (thị xã Phú Thọ cũ).

Khảo sát thực tế vị trí xây dựng Ga Phú Thọ và hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc – Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án triển khai, hoàn thành sớm ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng có vai trò quan trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ và chủ đầu tư phải làm tốt công tác GPMB, tái định cư; trong đó khuyến khích tái định cư tại chỗ. Đảm bảo hạ tầng cho các khu tái định cư gắn với sắp xếp khu dân cư văn minh, hiện đại hơn. Vận dụng linh hoạt chính sách nhà ở xã hội để đảm bảo chỗ ở ổn định cho các hộ dân chịu ảnh hưởng.

Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga, khu logictics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt; nghiên cứu, bổ sung tích hợp, khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng và các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn vào quy hoạch chung của tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, tạo không gian phát triển mới cho tỉnh ở cực tăng trưởng vùng Trung du và miền núi phía bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Phong Châu mới

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu; cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Hiện các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục với tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28/8 hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe đầu tháng 10, về đích sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Trao đổi với các đơn vị liên quan khi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu, Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, ngày càng tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính. Thủ tướng nhắc lại tinh thần “Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn”; mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Tại vị trí giữa cầu, nơi các đơn vị đang ngày đêm thực hiện các hạng mục chuẩn bị hợp long, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần cống hiến, xả thân vì nhân dân của đội ngũ kỹ sư, công nhân và mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này, hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát, cho ý kiến đồng tình với đề xuất xây dựng cầu Vĩnh Lại và tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ) của tỉnh Phú Thọ.

* Cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng cầu Vĩnh Lại và tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đánh giá cao đề xuất của tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm; các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng)

Trong chương trình công tác, Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) – đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của đơn vị ngày đêm không ngừng nghỉ, bảo đảm lưu thông cho nhân dân kể từ khi cầu Phong Châu cũ bị sập và nhấn mạnh:

“Gần một năm qua, kể từ khi cầu Phong Châu bị sập đơn vị đã kịp thời cơ động lực lượng, tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức bắc cầu phao và bảo đảm giao thông qua cầu, phà cho hàng triệu lượt ô tô, xe máy, xe thô sơ và người dân qua cầu thuận lợi trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt.

Hình ảnh người chiến sĩ Công binh trên cầu phao Phong Châu đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Nhân dân; công việc của Binh chủng Công binh nói chung và Lữ đoàn 249 nói riêng là công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước”.

