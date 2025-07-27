Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình (cũ)

Ngày 27/7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình (cũ).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kiểm tra Dự án quần thể khu đô thị sinh thái vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ xã Kim Bôi và xã Dũng Tiến.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Võ Ngọc Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng quà cho công nhân lao động tại Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (khu vực Hòa Bình cũ), gồm: Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, có tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng, tổng chiều dài 34km. Hiện nay đang thi công gói XL-01; XL-02; XL-03 và hoàn thành đấu thầu gói XL-04. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành của dự án đến thời điểm này là 135,19 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng quà cho công nhân lao động trên Công trường Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.

Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, do Tập đoàn Điện lực EVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn thành lắp đặt Roto TM1 và đang lắp đặt hệ thống thiết bị phụ tổ máy đảm bảo theo mục tiêu phát điện ngày 19/8/2025.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban lãnh đạo Dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long.

Một góc Dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long đang được triển khai đầu tư.

Dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long có công suất thiết kế 2,3 triệu tấn xi măng/năm. Tổng số vốn đăng ký 4.980 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025. Về tiến độ, hiện nhà máy đã cơ bản hoàn thành theo các nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án đầu tư đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai - Hòa Bình (thuộc dự án nhóm A), với tổng mức đầu tư 10.475 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 23,03km, quy mô chuẩn đường cao tốc. Hiện nay dự án đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác chuẩn bị đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Dự án đầu tư đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai - Hòa Bình.

Dự án khu đô thị Phú Hưng Khang tại xã Thịnh Minh. Dự án có diện tích rộng khoảng 405ha. Dự án dự kiến sẽ cung cấp hơn 1.000 căn nhà ở, bên cạnh đó còn bao gồm 2 trường học và một bệnh viện để phục vụ cộng đồng.

Dự án quần thể khu đô thị sinh thái vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ xã Kim Bôi và xã Dũng Tiến có tổng mức đầu tư 6.656 tỷ đồng, quy mô diện tích đất sử dụng 189,01ha. Dự kiến hoàn thành trong quý I/2026. Hiện nay, dự án đang tiến hành các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Dự án khu đô thị Phú Hưng Khang tại xã Thịnh Minh.

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) có tổng mức đầu từ 4.120 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 2/2023, đến nay đã bàn giao mặt bằng được 25,16km/32km, thi công trên toàn tuyến với tổng giá trị thi công 470,68 tỷ đồng/1.666 tỷ đồng, đạt 28,25% khối lượng.

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo và đề xuất sự cần thiết của việc đầu tư, nâng cấp tuyến giao thông từ trung tâm phường Việt Trì đến phường Tân Hoà nhằm rút ngắn khoảng cách di chuyển, phục vụ quá trình đi lại, công tác của cán bộ, công chức và người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Phát biểu chỉ đạo tại các công trình, dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án hạ tầng đang được triển khai. Đồng chí yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Quá trình triển khai thi công cần thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, góp phần tạo thêm điểm nhấn, động lực phát triển cho tỉnh.

Đồng thời nhấn mạnh: Phía Nam tỉnh Phú Thọ có nhiều tiềm năng để phát triển bứt phá, với hệ thống giao thông liên vùng, liên tỉnh đang được cải thiện mạnh mẽ. Do đó, các dự án đầu tư tại khu vực này có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh, nhất là trong giai đoạn sáp nhập địa giới hành chính, tái thiết lập hệ thống quản lý hai cấp.

Đồng chí cam kết, tỉnh Phú Thọ sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà thầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình, tránh tình trạng chậm trễ, gây lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các doanh nghiệp tập trung sản xuất những sản phẩm có chất lượng, đủ sức cạnh tranh, phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại khu vực phía Nam tỉnh.

Hồng Trung