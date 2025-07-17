Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh

Chiều 17/7, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh (phường Phong Châu).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu 2 và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh hiện đang chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng 28 thương binh, bệnh binh nặng, tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên. Hằng năm, Trung tâm luân phiên điều dưỡng trên 1.000 lượt người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Trong điều kiện còn khó khăn, Trung tâm luôn động viên cán bộ, viên chức, người lao động xây dựng tập thể đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn, tri ân những cống hiến của các thương, bệnh binh, góp phần giúp các đồng chí vơi đi nỗi đau thương tật, làm được nhiều việc có ý cho bản thân, gia đình và xã hội, xứng đáng với lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Thăm, động viên các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Trung tâm, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chia sẻ nỗi đau thương tật, bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các đồng chí.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2 trao quà của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các thương binh, bệnh binh.

Đại tá Đào Ngọc Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm trong công tác điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đồng chí khẳng định, với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; đỡ đầu thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nặng; tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ... Qua đó thể hiện truyền thống, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và truyền thống của QĐND Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng những phần quà cho Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh và các thương binh, bệnh binh.

Mạnh Tường - Huy Thắng