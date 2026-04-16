Tiên phong chuyển đổi số

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Phú Thọ đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong hành trình chuyển đổi số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân.

Đoàn viên thanh niên phường Phú Thọ tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Với 39 cơ sở đoàn trực thuộc, ngay sau khi sắp xếp tổ chức, Đoàn phường đã nhanh chóng ổn định, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đoàn phường đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên để triển khai thực hiện. Không dừng lại ở khẩu hiệu, các nội dung chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện với 60 đoàn viên tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hình ảnh những đoàn viên tận tình hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại, kê khai hồ sơ trực tuyến, sử dụng dịch vụ công... đã trở nên quen thuộc. Sự nhiệt tình, gần gũi của tuổi trẻ không chỉ giúp người dân tiếp cận tiện ích số dễ dàng hơn mà còn góp phần giảm tải áp lực cho bộ phận “một cửa”, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Đồng chí Lê Thị Phương Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Thọ cho biết: “Hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, Đoàn phường đã tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và Nhân dân cài đặt sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản thanh toán điện tử... Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đã trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, từ các ứng dụng hành chính công đến kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh phục vụ đời sống."

Không chỉ dừng lại ở việc phổ cập kiến thức, các đoàn viên còn hỗ trợ người cao tuổi, người chưa quen công nghệ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng. Với việc trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và khai thác các ứng dụng số, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống đã thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số.

Đoàn viên thanh niên phường Phú Thọ hỗ trợ lực lượng công an rà soát phương tiện làm sạch và số hóa hồ sơ đăng ký xe trên địa bàn.

Phát huy vai trò xung kích, tuổi trẻ phường còn tích cực tham gia các nhiệm vụ xây dựng dữ liệu số của địa phương như cập nhật dữ liệu đất đai, làm sạch dữ liệu đảng viên... Những phần việc tưởng chừng thầm lặng nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số.

Không chỉ tham gia các nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn phường còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức sinh hoạt chính trị như: cập nhật, chia sẻ thông tin trên trang fanpage; tuyên truyền các thông tin chính thống, “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”... cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Việc học tập nghị quyết và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề và 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên cũng được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong điều hành hoạt động, Đoàn phường chủ động ứng dụng các nền tảng số, từng bước số hóa quy trình làm việc. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong tổ chức các phong trào.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ phường Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Không chỉ là lực lượng hỗ trợ, đoàn viên thanh niên còn là “cầu nối” đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.

Thu Hà