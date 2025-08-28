Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 28/8, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) 7 tháng năm 2025, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM, năm 2025, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp từ chương trình cho tỉnh là 657.465 triệu đồng; tính đến hết tháng 7/2025 đã thanh toán, giải ngân 442.427/657.465 triệu đồng, đạt 67,3%. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 63,2% tổng số xã; 525 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp là 350.561 triệu đồng; trong đó, kinh phí cấp năm 2025 là 196.653 triệu đồng; kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chưa giải ngân hết được phép kéo dài sang năm 2025 là 132.750 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển là 65.426 triệu đồng; trong đó, kinh phí giao năm 2025 là 56.301 triệu đồng; kinh phí năm 2024 chưa giải ngân được phép kéo dài sang năm 2025 là 9.125 triệu đồng. Tính đến hết 31/7/2025 đã giải ngân đạt 50,56% nguồn kinh phí đầu tư phát triển và 31,3% nguồn sự nghiệp.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.104.697 triệu đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển 635.494 triệu đồng, nguồn vốn kinh phí sự nghiệp 469.203 triệu đồng cho 10 nhóm dự án. Tính đến 31/7/2025, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đối với nguồn vốn kéo dài năm trước chuyển sang năm 2025 đạt 54,12%, đối với kế hoạch vốn giao năm 2025 đạt 55,23%. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đối với nguồn vốn kéo dài năm trước chuyển sang năm 2025 đạt 18,26%, đối với kế hoạch vốn giao năm 2025 đạt 52,3%. Chương trình đã góp phần thay đổi diện mạo vùng DTTS&MN.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng báo cáo việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới và những vấn đề cụ thể liên quan đến từng ngành được giao nhiệm vụ thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định, các chương trình MTQG góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và vùng DTTS&MN về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhận thức của người dân, trình độ, năng lực sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, văn hóa đặc trưng vùng miền tiếp tục được phát huy và giữ vững.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh việc xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy Văn phòng điều phối NTM. Sở Nội vụ tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị, đảm bảo đủ cán bộ, nhất là cán bộ có kinh nghiệm theo nguyên tắc có tính kế thừa để thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG.

Đối với cơ chế chính sách thực hiện 3 chương trình MTQG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các văn bản đã hết hiệu lực, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ. Đối với các nghị quyết, chính sách cần tiếp tục chỉnh sửa và xây dựng mới, Sở Tài chính phải nghiên cứu kỹ, có lộ trình cụ thể và phương pháp khoa học, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kịp thời. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương rà soát, cân đối lại các nguồn vốn mà Trung ương và tỉnh đã giao trước đây của 3 tỉnh cũ, tham mưu UBND tỉnh để phân bổ nguồn đầu tư hợp lý, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn và vùng DTTS&MN.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo rà soát theo lĩnh vực ngành phụ trách để chủ động nắm bắt cụ thể khó khăn, tồn tại tại các địa phương; tổng hợp tình hình, nội dung để báo cáo UBND tỉnh và Bộ chủ quản để có phương án tháo gỡ.

Phương Thanh