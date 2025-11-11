Tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng nông dân trong phát triển nông nghiệp

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, ông Hoàng Thạch Thảo - Trưởng khu dân cư 12, Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu 12, xã Phùng Nguyên đề nghị tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng nông dân trong phát triển nông nghiệp.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, có nội dung mục XII về Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, có nội dung xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Tôi thấy rằng đây là định hướng rất đúng và trúng, thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của Đảng đối với giai cấp nông dân - lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Để nông dân đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành tiếp tục có chính sách cụ thể hỗ trợ nông dân phát triển toàn diện hơn nữa, đồng hành cùng nông dân trong phát triển nông nghiệp, từ tiếp cận vốn, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đến đào tạo nghề, nâng cao năng lực sản xuất và quản lý.

Ông Hoàng Thạch Thảo - Trưởng khu dân cư 12, Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu 12, xã Phùng Nguyên.

Cùng với đó, có thêm chính sách để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sạch, sinh thái, tuần hoàn và mang lại hiệu quả thực chất. Nông dân chúng tôi rất mong có thêm chính sách khuyến khích để chuyển đổi cách làm, ứng dụng khoa học - công nghệ, học hỏi kỹ thuật mới, tham gia vào các chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản.

Từ đó, chúng tôi có điều kiện tham gia, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao thu nhập và đời sống.

Đồng thời, việc hình thành, nhân rộng các mô hình hợp tác, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và đơn vị tiêu thụ sẽ là hướng đi bền vững, giúp nông dân thực sự làm chủ quá trình sản xuất - kinh doanh, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn Huế (ghi)