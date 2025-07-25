Tìm hiểu Edutime - Công ty tư vấn du học Thụy Sĩ uy tín

{title}
Edutime - Công ty tư vấn du học Thụy Sĩ uy tín được thành lập với sứ mệnh giúp người trẻ Việt Nam vươn ra thế giới bằng con đường học vấn.
Chúng tôi đã đồng hành cùng hàng ngàn du học sinh tới các nền giáo dục phát triển như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Pháp,...
Du học Thụy Sĩ – giấc mơ du học tại trời Âu
Du học Thụy Sĩ được đánh giá là điểm đến học tập lý tưởng dành cho du học sinh quốc tế. Đặc biệt, trong các lĩnh vực quản trị khách sạn – nhà hàng, du lịch, tài chính – ngân hàng ở Thụy Sĩ luôn đứng top thế giới.
Nhưng việc hiện thực hóa giấc mơ du học Thụy Sĩ sẽ không dễ dàng, nếu thiếu người bạn đồng hành am hiểu.
Đó chính là lý do mà nhiều học sinh và phụ huynh Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Edutime – Trung tâm tư vấn du học Thụy Sĩ uy tín, chất lượng hàng đầu hiện nay.
Đến Thụy Sỹ - chất lượng cuộc sống cao Top 1 thế giới với:
Tư vấn cùng Edutime từ A-Z
Thủ tục siêu nhanh chóng
Triển vọng định cư tương đối rộng mở
Học bổng lên đến 1 tỷ VND.
Top những thế mạnh nổi bật của Edutime
Du học Edutime là công ty tư vấn du học Thụy Sĩ uy tín đáng chọn nhất bởi các ưu điểm như sau:
Dịch vụ tư vấn toàn diện A-Z
Bên cạnh việc tư vấn lựa chọn trường học + ngành học. Edutime còn hỗ trợ sinh viên trong các thủ tục visa, chuẩn bị hồ sơ du học, tìm học bổng.
Cũng như các dịch vụ hỗ trợ khi sinh viên đã sang tới Thụy Sĩ. Giúp học sinh và phụ huynh cảm thấy yên tâm trong suốt quá trình đi học.
Kinh nghiệm dày dặn
Du học Edutime có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, đặc biệt là du học Thụy Sĩ. Với mạng lưới rộng lớn hàng trăm trường đại học, học viện hàng đầu tại Thụy Sĩ nói riêng. Cũng như đối tác trong ngành giáo dục quốc tế.
Ví dụ như: Đại học Zurich (UZH), Đại học Lausanne (UNIL), Đại học Geneva (UNIGE), Đại học St. Gallen (HSG),...
Tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp, chi tiết
Với team tư vấn viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết. Edutime cam kết mang đến dịch vụ tư vấn hoàn hảo dành cho tất cả học sinh, sinh viên.
Nhân viên của Edutime không chỉ có hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục Thụy Sĩ đồng thời được đào tạo rất bài bản.
Nhằm giải đáp 24/7 mọi câu hỏi của các bạn du học sinh. Như vấn đề học thuật, visa, chỗ ở, cuộc sống tại Thụy Sĩ,... một cách trọng tâm và cụ thể nhất.
Hỗ trợ tìm kiếm học bổng
Edutime là đối tác chính thức của nhiều trường đại học Thụy Sĩ. Luôn sẵn sàng hỗ trợ du học sinh trong việc tìm kiếm các cơ hội học bổng.
Học bổng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Tạo điều kiện để bạn tập trung vào việc học và phát triển bản thân.
Hỗ trợ sinh viên sau khi đã đến Thụy Sĩ
Edutime cung cấp các dịch vụ như sau:
Giúp tìm kiếm nhà ở: Edutime giúp sinh viên tìm kiếm chỗ ở phù hợp. Từ ký túc xá của trường đến các căn hộ cho thuê của người bản địa.
Tư vấn visa và thủ tục hành chính: Giúp sinh viên làm thủ tục xin visa, bảo hiểm y tế, những giấy tờ cần thiết khác khi du học Thụy Sĩ.
Hướng dẫn hòa nhập văn hóa: Edutime sẽ tổ chức chương trình giao lưu, kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thụy Sĩ.
Nhận xét, phản hồi tích cực từ du học sinh đến Edutime
"Mình rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của đội ngũ Du học Edutime. Từ lúc bắt đầu tìm hiểu về du học cho tới khi sang Thụy Sĩ, các bạn luôn hỗ trợ mình rất tận tình. Tất cả thủ tục hồ sơ, visa đều được xử lý nhanh chóng, giúp mình cảm thấy an tâm hơn khi bắt đầu hành trình du học tại đây" - Minh An (Cử nhân Quản trị Kinh doanh).
"Nhờ có Edutime, mình đã nhận được học bổng toàn phần từ một trường đại học của Thụy Sĩ. Trung tâm đã hướng dẫn mình cách chuẩn bị hồ sơ, viết thư động lực ấn tượng nhất. Giúp mình giảm bớt gánh nặng tài chính, có cơ hội học tập tại Thụy Sĩ mà không lo lắng quá nhiều về mức chi phí." - Ngọc Hân (Thạc sĩ Kinh tế).
"Điều mình thích ở Edutime là các bạn luôn quan tâm, giúp sinh viên hòa nhập vào môi trường mới. Khi sang Thụy Sĩ, các bạn đã giúp mình tìm được chỗ ở, cũng như kết nối với cộng đồng sinh viên Việt Nam. Nhờ đó, mình không cảm thấy quá lạ lẫm và có thể dễ dàng bắt đầu cuộc sống mới." - Huy Quang (Cử nhân ngành Kỹ thuật).
Kết luận
Edutime - công ty tư vấn du học Thụy Sĩ uy tín chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai muốn chinh phục ước mơ du học. Tại quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới, phát triển kỹ năng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế.
VĂN PHÒNG TƯ VẤN DU HỌC EDUTIME
- Số 23B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM
- Hotline: 0939 93 23 83 – 0968 587 599 – 028 6271 7020
- Email: info@edutime.vn
- Website: duhocedutime.edu.vn
