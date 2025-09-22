Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Hữu Nghị, phường Hoà Bình

{title}
Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 2 giờ 23 phút ngày 22/9 xảy ra vụ việc một nam thanh niên nhảy cầu Hữu Nghị trên sông Đà thuộc phường Hoà Bình.
Lực lượng chức năng đưa thi thể nam thanh niên nhảy cầu lên bờ sông Đà. Ảnh: PC07
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hoà Bình đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu nạn và xuồng, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm từ khu vực chân cầu xuống phía hạ lưu.
Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 8 giờ 50 phút, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại đoạn sông Đà cách cầu Hữu Nghị khoảng 200m về phía phường Thịnh Lang (cũ), nay là phường Hoà Bình và bàn giao cho gia đình cùng cơ quan chức năng theo quy định.
Người nhảy cầu được xác định là anh T. P. C, sinh năm 1998, thường trú tại phường Hoà Bình (tổ 9, phường Tân Thịnh cũ).
