Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Hữu Nghị, phường Hoà Bình

Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 2 giờ 23 phút ngày 22/9 xảy ra vụ việc một nam thanh niên nhảy cầu Hữu Nghị trên sông Đà thuộc phường Hoà Bình.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Hữu Nghị, phường Hoà Bình

Lực lượng chức năng đưa thi thể nam thanh niên nhảy cầu lên bờ sông Đà. Ảnh: PC07

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hoà Bình đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu nạn và xuồng, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm từ khu vực chân cầu xuống phía hạ lưu.

Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 8 giờ 50 phút, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại đoạn sông Đà cách cầu Hữu Nghị khoảng 200m về phía phường Thịnh Lang (cũ), nay là phường Hoà Bình và bàn giao cho gia đình cùng cơ quan chức năng theo quy định.

Người nhảy cầu được xác định là anh T. P. C, sinh năm 1998, thường trú tại phường Hoà Bình (tổ 9, phường Tân Thịnh cũ).

C.L


C.L

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cầu Nam thanh niên phường Hữu nghị Lực lượng chức năng Thi thể Vụ việc Tìm kiếm thông tin Cứu nạn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông

Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông
2025-09-25 16:01:00

Vào trưa 25/9, bão Bualoi ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 – 133 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long