Tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước tại lòng hồ Hòa Bình

Hồi 19h35’ ngày 31/10, Trung tâm 114 – Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an xã Thung Nai về việc có một nạn nhân bị trượt chân rơi xuống lòng hồ Hòa Bình tại khu vực đền Chúa Thác Bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 đã huy động lực lượng, phương tiện của Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực Hòa Bình, phối hợp cùng Tổ Cảnh sát giao thông đường thủy khu vực Hòa Bình và Công an xã Thung Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn ngay trong đêm tối.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong đêm 31/10/2025

Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân là anh Đ. V. D (sinh năm 1998, trú tại xóm Bắc Sơn, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, anh D đi dự tiệc cưới, trên đường trở về, khi đang bước lên cầu để ra khu vực phao nổi – nơi đón trả khách đi thuyền vào bờ, thì bị trượt chân ngã xuống hồ. Vị trí nạn nhân rơi cách bờ khoảng 7 mét, khu vực có độ sâu từ 7–8 mét. Mặc dù có người chứng kiến và nhảy xuống cứu giúp, song do nước sâu và dòng chảy mạnh, công tác cứu nạn ban đầu không thành công, nạn nhân bị chìm xuống đáy hồ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, cùng lực lượng tại chỗ do UBND xã Thung Nai huy động, triển khai tìm kiếm trong đêm bằng các phương tiện chuyên dụng.

Đến 12h00' ngày 1/11/2025 lực lượng chức năng tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Đến khoảng 12h trưa 1/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Vụ việc là lời nhắc nhở người dân cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động trên sông, hồ, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi di chuyển qua khu vực cầu, phao nổi trơn trượt.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần luôn tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền, và cẩn trọng khi qua lại những khu vực ven hồ, bến phà, nhất là trong điều kiện trời tối, thời tiết bất lợi.

Trần Hải

Công an tỉnh