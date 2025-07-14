Tỉnh Đoàn Phú Thọ chúc mừng Hội Cựu Thanh niên xung phong nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

{title}
Ngày 14/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2025), Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã tặng hoa chúc mừng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Bùi Đức Giang tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh.
Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, đồng chí Bùi Đức Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã trân trọng tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các bác, cô, chú trong Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định, các thế hệ thanh niên hôm nay luôn tự hào, biết ơn và nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, xung kích của lực lượng thanh niên xung phong, tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam” cho đồng chí Bùi Đức Giang.
Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của tuổi trẻ Phú Thọ và ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Tỉnh Đoàn trong các hoạt động chăm lo, phát huy vai trò của lực lượng cựu thanh niên xung phong trên địa bàn.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam” cho 3 cán bộ, đoàn viên thanh niên của Tỉnh Đoàn Phú Thọ vì đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong phong trào và công tác phối hợp cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó tình cảm sâu sắc giữa tuổi trẻ hôm nay với các thế hệ đi trước.
Hiếu Nghĩa
