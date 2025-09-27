Tình trạng khan hiếm nguồn máu cứu người

Từ sau thời điểm thực hiện chính quyền 2 cấp, các cơ quan, đơn vị sáp nhập, tình trạng thiếu hụt máu đang là vấn đề nan giải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ nhưng lượng máu tiếp nhận vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc vận động hiến máu tình nguyện.

Nhiều tình nguyện viên đã tích cực đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu và hiến tiểu cầu

Cung không đủ cầu

Từ 1/7/2025 đến nay, mỗi ngày chỉ có khoảng 5 - 7 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiến máu, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 người. Trong khi đó, nhu cầu lại rất lớn, trung bình mỗi ngày cần từ 160 – 180 đơn vị máu (đvm). Trong đó, nhóm máu thường xuyên cần tiếp nhận là nhóm máu O và nhóm máu A. Bên cạnh đó, ngân hàng máu của bệnh viện, ngoài việc đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân tại đây còn được phân bổ cho các trung tâm y tế khu vực và bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh nên lượng máu dự trữ lúc nào cũng cần tiếp nhận.... Qua đó cho thấy nhu cầu cần nguồn máu rất lớn so với thực tế từ việc tiếp nhận.

Bác sĩ CKII Tạ Minh Nguyện – Phụ trách Khoa truyền máu, Trung tâm huyết học – truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trước đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh là đầu mối vận động người dân tham gia hiến máu, bảo đảm số lượng từ 1.500 – 2.000 đvm, khoảng trên 60% nguồn máu cung cấp cho bệnh viện mỗi tháng. Tuy nhiên, sau sáp nhập, việc vận động bị gián đoạn, nguồn máu cung cấp không liên tục khiến bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu hụt...

Đặc biệt, những bệnh nhân bị suy thận mãn tính, thalassemia (tan máu bẩm sinh), rối loạn sinh tủy, hay người bệnh cấp cứu cần truyền máu... Trong tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ huy động ngân hàng máu sống. Từ thân nhân người bệnh hoặc nhân viên y tế, thành viên câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu dự bị tình nguyện hiến ngay trong đêm để cứu bệnh nhân. Tuy vậy, mỗi người chỉ có thể hiến một đơn vị máu trong một lần và cần ít nhất 3 tháng sau mới được hiến lại để bảo đảm sức khỏe.

Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh ở xã Võ Miếu, bị bệnh Beta Thalassemia (tan máu bẩm sinh), căn bệnh khiến em phải truyền máu định kỳ suốt đời. Tuấn Anh chia sẻ: Do mắc bệnh tan máu bẩm sinh nên em thường xuyên phải nhập viện truyền máu để bù đắp lượng máu bị thiếu và giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm do thiếu máu gây ra. Nhưng thời gian gần đây, do nguồn máu đang thiếu hụt nên em được truyền máu ít hơn.

Các tình nguyện viên là công nhân Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam, Khu công nghiệp Phú Hà tham gia “Giọt hồng FTI”

Từ đầu tháng 7 đến nay, trung bình mỗi tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp tổ chức được 8 – 12 buổi hiến máu, chủ yếu tại các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và tiếp nhập trên 6.000 đvm.

Lượng máu khan hiếm, nguyên nhân chủ yếu do quá trình sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy hành chính khiến ban chỉ đạo hiến máu cấp huyện không còn hoạt động, trong khi cấp xã chưa kịp thành lập các ban vận động thay thế nên đầu mối nguồn vận động người dân tham gia hiến máu gặp khó khăn gây ảnh hưởng đáng kể đến số lượng máu cần dùng hiện nay.

Cần cấp ủy, chính quyền quan tâm vào cuộc

Để khắc phục tình trạng thiếu máu trước mắt, ngoài việc duy trì ngân hàng máu sống dự bị của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động phối hợp liên hệ với các đơn vị doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cùng kêu gọi cộng đồng có thể trực tiếp tham gia hiến máu tại bệnh viện và sử dụng nguồn dự trữ. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Hiện lượng máu dự trữ chỉ đạt 30% cho với trước đây.

Chị Trần Thị Thu Thúy – giáo viên Trường Mầm non Trưng Vương, phường Việt Trì – thành viên CLB ngân hàng máu dự bị tỉnh chia sẻ: Vì thuộc nhóm máu A phổ biến, mạch máu to, dễ lấy, sức khỏe tốt cùng với lợi thế ở gần bệnh viện tỉnh nên mỗi khi có những ca cấp cứu cần truyền máu gấp là bệnh viện gọi tôi sẵn sàng sang viện tiếp ứng, có hôm truyền đến 9, 10 giờ tối mới xong...

Gần đây nhất, Bệnh viện đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiều cơ quan, doanh nghiệp để tổ chức các ngày hội hiến máu. Tại Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam, Khu công nghiệp Phú Hà, gần 200 công nhân tham gia “Giọt hồng FTI”, thu về 176 đơn vị máu. Tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, chương trình “Giọt hồng Supe Lâm Thao” đã huy động được 418 đơn vị máu. Số lượng máu đã được Trung tâm Huyết học và truyền máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận và bảo quản sử dụng vào việc cấp cứu người bệnh.

Những con số ấy phần nào giải quyết tình trạng thiếu máu tạm thời. Nhưng so với nhu cầu sử dụng máu mỗi ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì đó vẫn là con số quá khiêm tốn.

Kho máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang giảm ở mức rất thấp.

Thiếu máu không chỉ là vấn đề của riêng bệnh viện tỉnh, ngành Y tế mà còn là vấn đề xã hội. Thiếu máu ảnh hưởng đến bệnh nhân mãn tính, đặc biệt nghiêm trọng đối với các trường hợp cấp cứu, các bệnh lý khác cần truyền máu... Mỗi đơn vị máu không chỉ mang tới cơ hội sống cho một người mà còn là niềm hy vọng của cả một gia đình.

Hơn lúc nào hết, chính quyền các xã, phường cần sớm thành lập các ban vận động hiến máu. Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ, vận động thường xuyên, bài bản, mới có thể bảo đảm nguồn máu lâu dài. Đồng thời, cần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng – bởi hiến máu không gây hại cho sức khỏe, mà còn là hành động nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho nhiều người bệnh.

Mộc Lâm