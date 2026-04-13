Tỉnh ủy Phú Thọ nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Hai, khóa XIV

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối từ điểm cầu của Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các xã, phường và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 36.323 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị với gần 2,2 triệu đảng viên tham dự tại các điểm cầu.

Tại tỉnh Phú Thọ, hội nghị được kết nối tới hơn 3.600 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã và các điểm cầu trực tuyến qua nền tảng số, thu hút hơn 120.800 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Trong một buổi sáng, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 5 chuyên đề trọng tâm gồm: Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Những nội dung cơ bản về công tác chính trị, tư tưởng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kết luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Điểm mới nổi bật tại hội nghị lần này là việc quán triệt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Các chuyên đề cũng nhấn mạnh vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức Đảng, tạo động lực cho cán bộ dám nghĩ, dám làm và kiên quyết giải quyết tình trạng lãng phí nguồn lực để khơi thông mọi nguồn lực.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV là bước chuẩn bị quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng. Việc tổ chức học tập nghiêm túc tại hàng ngàn điểm cầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thể hiện quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc thống nhất ý chí và hành động, sớm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết vào nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đinh Vũ