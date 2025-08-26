Tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở tại bờ sông Đà, xã Tu Vũ

Ngày 26/8, ngay sau khi có phản ảnh của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ về tình trạng sạt lở bờ sông Đà tại các khu 2, 6, 7 đang có diễn biến phức tạp, UBND xã Tu Vũ đã tổ chức đi thực địa, kiểm tra thông tin và chỉ đạo công tác phòng chống sạt lở bờ sông Đà, phòng chống lụt bão tại các khu dân cư

Lãnh đạo UBND xã Tu Vũ kiểm tra thực địa tại khu vực sạt lở

UBND xã Tu Vũ chỉ đạo cắm 4 biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở đang diễn ra mạnh và tăng cường thông tin trên hệ thống loa truyền thanh.

Ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã thông tin với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ: UBND xã đã thực địa khu vực đang diễn ra sạt lở đồng thời chỉ đạo cắm 4 biển cảnh báo tại các khu 2,6,7 (xã Đồng Trung cũ) và khu 11, 12 (xã Tu Vũ cũ) để cảnh báo nhân dân và các phương tiện thủy.

Tại Văn bản số 14/ UBND-KT ngày 8/7/2025 của UBND xã Tu Vũ, nhằm báo cáo nhanh về việc sạt lở bờ vở sông Đà trên địa bàn, UBND xã đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trạng, giúp đỡ địa phương để đề xuất biện pháp xử lý chống sạt lở trong mùa mưa bão.

Các biển cảnh báo đã được cắm dọc các điểm sạt lở.

Một điểm sạt lở vẫn diễn biến phức tạp trong ngày 26-8-2025 (ảnh chụp lúc 10h sáng 26-8-2025)

“Cùng với cắm biển cảnh báo nguy hiểm, UBND xã đã chỉ đạo hệ thống truyền thanh khẩn trương tuyên truyền để nhân dân nắm được tình hình và chủ động tránh xa khu vực đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do sạt lở diễn biến phức tạp” - Chủ tịch UBND xã thông tin thêm về các biện pháp trước mắt trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và môi trường.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới tại khu vực.

