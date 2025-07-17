Tổ công tác số 3 duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã

Sáng 17/7, Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Tổ trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo, duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã: Chí Tiên, Đào Xá, Tu Vũ, Hương Cần, Khả Cửu, Yên Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau khi nghe Thường trực Đảng ủy các xã báo cáo tóm tắt nội dung chủ yếu của dự thảo văn kiện, các thành viên Tổ công tác số 3 đã tập trung phân tích làm rõ hơn các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; gợi ý một số định hướng phát triển, nhất là các khâu đột phá. Trong đó, đối với xã Chí Tiên triển khai các khâu đột phá cần quan tâm đến công tác chuyển đổi số với các chỉ tiêu cụ thể hơn, sát với tình hình địa phương. Xã Đào Xá tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, đưa ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, chi tiết hơn. Xã Tu Vũ phát huy tiềm năng, phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, tập trung huy động các nguồn lực để phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các xã Hương Cần, Khả Cửu, Yên Sơn tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, tăng cường bảo vệ rừng, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú ý đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao trình độ của cán bộ để bắt kịp yêu cầu chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận, đánh giá cao công tác xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị công phu, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, các trụ cột phát triển kinh tế đất nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Cần báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã.

Bí thư Đảng ủy xã Chí Tiên báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo về chương trình, thời gian, kịch bản của các xã cần thống nhất chung. Trong xây dựng chủ đề Đại hội, các xã gắn với phương hướng, đột phá phát triển một cách cụ thể, quan tâm đặc biệt đến chuyển đổi số. Nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 ngắn gọn, súc tích hơn. Trong triển khai các nhóm nhiệm vụ cần gắn với chức năng, thẩm quyền của xã, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, dành nhiều thời lượng cho phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Các xã cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Phương Thanh