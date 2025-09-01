Hân hoan nhận quà Tết Độc lập

Từ ngày 31/8, người dân các phường, xã của tỉnh Phú Thọ, từ đô thị trung tâm đến vùng cao hân hoan đón nhận quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Chính phủ. Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười của đồng bào khắp nơi. Đây không chỉ là món quà thiết thực, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới toàn dân, để Tết Độc lập năm nay thêm ấm áp, ý nghĩa.

Cán bộ phường, tổ dân phố, công an phối hợp nhanh chóng chi trả quà Tết Độc lập cho người dân phường Hoà Bình.

Từ chiều 31/8, nhà văn hoá tổ 9 - Thịnh Lang, phường Hoà Bình đông vui, nhộn nhịp. Gần 200 hộ dân trong tổ hân hoan đến kê khai phiếu nhận quà và chỉ trong một buổi chiều đã chi trả gần xong; chỉ còn 20 hộ không có ở nhà, trong buổi tối cũng đã đến nhận.

Bà Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng tổ 9 cho biết: Tổ thông báo trao quà trên loa để các hộ nắm được. Mỗi hộ chỉ cần một người kê khai các thành viên trong gia đình có hộ khẩu thường trú. Cán bộ tổ phối hợp cùng công an phường rà soát, đối chiếu nhân hộ khẩu và phát luôn tiền cho Nhân dân kịp thời, suôn sẻ.

Gia đình 7 người, có 6 hộ khẩu thường trú, ông Nguyễn Văn Yên đã nhanh chóng được nhận 600 nghìn đồng. “Tết Độc lập năm nay thật đặc biệt, ý nghĩa và sung túc. Là thương binh từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tôi cảm thấy tự hào đã đóng góp xương máu cho hoà bình, độc lập của dân tộc, để hôm nay đất nước ấm no, hạnh phúc, toàn dân được quan tâm. Cháu nội tôi cũng tiếp bước truyền thống gia đình cách mạng, thi đỗ ngành công an, hộ khẩu tại trường và vinh dự được tham gia diễu binh A80.”

Người dân đến nhà văn hoá kê khai nhân khẩu và phấn khởi nhận được quà 100 nghìn đồng/người.

Phường Hoà Bình đông dân nhất tỉnh nhưng thực hiện chi trả sớm và kịp thời quà của Nhà nước cho Nhân dân ăn Tết Độc lập. Cán bộ UBND phường, các tổ dân phố cùng lực lượng công an đã phối hợp nhịp nhàng trong rà soát hộ khẩu, hướng dẫn và hỗ trợ người dân kê khai để nhận quà nhanh chóng, đúng đối tượng, không bỏ sót hay trùng lặp.

Chủ tịch UBND phường Hoà Bình Nguyễn Hữu Luyện cho biết: Phường huy động gần 100% cán bộ các phòng, ban, đoàn thể, phối hợp cùng lực lượng công an và 94 tổ dân phố phát quà cho dân, mỗi tổ bố trí khoảng 10 cán bộ. Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 31/8 đã có 13.601/19.200 hộ với 52.338/72.224 nhân khẩu thường trú trên địa bàn đã được nhận quà. Số hộ còn lại hoàn thành chi trả trong ngày 1/9, góp phần tạo không khí phấn khởi chào mừng đại lễ.

Người dân phấn khởi được nhận quà Tết Độc lập.

Tại các xã vùng xa, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, việc chi trả quà Tết Độc lập cũng được tiến hành nhanh chóng. Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Lạc Thuỷ cho biết: Từ chiều 31/8, Công an xã đã phối hợp với UBND và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức trao quà cho Nhân dân. Để triển khai khẩn trương, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bảo đảm quà tặng đến tay người dân trước dịp lễ, Công an xã đã huy động 100% lực lượng tổng rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn, đồng thời tham mưu UBND xã thành lập 9 tổ công tác để trực tiếp trao tiền cho người dân. Riêng trong buổi chiều 31/8 đã trao tận tay quà cho 1.698 hộ dân, phấn đấu xong trong ngày 1/9.

Đồng bào dân tộc Mông xã vùng cao Pà Cò với hơn 11.000 người cũng đã nhận được mỗi người 100 nghìn đồng quà của Nhà nước trong không khí vui tươi, trật tự. Với người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, món quà này thật sự ý nghĩa, góp phần làm cho cỗ Tết Độc lập thêm đủ đầy. Hơn hết, đồng bào cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ngoài sự quan tâm chung tới toàn dân, nhiều chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giảm nghèo bền vững... dành cho vùng dân tộc thiểu số được triển khai, đem lại ấm no cho đồng bào. Qua dịp đặc biệt này không chỉ củng cố lòng tin của người dân với Đảng và Nhà nước, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng Công an với Nhân dân. Mỗi người cũng thấy được trách nhiệm xây dựng quê hương bình yên và ngày càng phát triển.

Để người dân sớm được nhận quà Tết Độc lập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có những chỉ đạo linh hoạt, kịp thời; yêu cầu chuyển quà đến người dân nhanh nhất, bằng biện pháp phù hợp - chuyển khoản hoặc trực tiếp, xong trước ngày Quốc khánh 2/9, với mức quà 100.000 đồng/người cho toàn dân.

Không phân biệt vùng miền, già trẻ, dân tộc, tôn giáo, toàn dân đều được Nhà nước quan tâm, tặng quà. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, ai cũng cảm nhận được niềm vui chung của ngày Tết Độc lập, sự trân trọng và chia sẻ. Hơn 100 triệu công dân cùng bình đẳng, kết nối để tạo nên sức mạnh Việt Nam, được minh chứng từ lịch sử hào hùng đến tương lai vươn mình mạnh mẽ, với khát vọng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc cho đất nước và toàn dân.

Cẩm Lệ