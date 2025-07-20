Tổ công tác số 4 duyệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ 8 xã

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 20/7, tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 của các xã: Sông Lô, Tiên Lữ, Hải Lựu, Đại Đình, Tam Sơn, Bình Tuyền, Đạo Trù, Yên Lãng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội Vụ; đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành thuộc tổ công tác.

Quang cảnh hội nghị.

Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ của từng Đảng bộ, các thành viên Tổ công tác ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các xã trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Đặc biệt, qua nhiều lần bổ sung, hoàn thiện, nội dung Văn kiện cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề ra như tính cách mạng, tính khoa học, tính chiến lược, tính thực tiễn, tính đồng bộ, tính khả thi, tính định hướng...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội của các địa phương.

Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Việt Cường cho ý kiến về các chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới của các địa phương.

Các thành viên tổ công tác cũng đề nghị các xã bám sát các mục tiêu, định hướng lớn của tỉnh, tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, khâu đột phá, giải pháp, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của các xã.

Trong đó xã Sông Lô tập trung phát triển khu công nghiệp Sông Lô I, II; quan tâm các giải pháp cụ thể để phát triển mạnh thương mại - dịch vụ dọc khu vực ven sông; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái; phát triển làng nghề truyền thống như: Cây cảnh, cơ khí, đóng tàu, vận tải, bến bãi, tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho ý kiến về việc xác định các khâu đột phá của các địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại hội nghị.

Xã Tiên Lữ quan tâm thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp như Xuân Lôi, Khu Công nghiệp Lập Thạch I, II; có giải pháp cụ thể, quyết liệt để tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư, sớm hoàn thành hạ tầng thu hút đầu tư các nhà đầu tư thứ cấp; xây dựng hình thành các tuyến du lịch tới các điểm di tích lịch sử quốc gia.

Xã Hải Lựu chú trọng phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển dịch vụ ven sông Lô; đẩy mạnh quảng bá các điểm du lịch, lễ hội vốn là thế mạnh của xã như: Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, Hội đình Nhân Lạc,...

Xã Đại Đình cần đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý du lịch, nông nghiệp.

Xã Bình Tuyền phát huy lợi thế Hồ Thanh Lanh để phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ. Cùng với đó chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đóng góp vào văn kiện Đại hội.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Xã Tam Sơn cần tập trung phát triển nông nghiệp, đầu tư phát triển các vùng sản xuất chăn nuôi trang trại, gia trại,... thành các vùng sản xuất tập trung, mang tính sản xuất hàng hóa... phát triển các sản phẩm OCOP địa phương; đồng thời, phát triển, thu hút mạnh các sản phẩm du lịch vào khu vực Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức - Thác Bay, Tháp Bình Sơn, hồ Điển Triệt...

Đối với xã Đạo Trù cần tập trung thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, kết nối các điểm đến như sông Phó Đáy, hang Đạo Trù... với các điểm du lịch lân cận như Tam Đảo, Tây Thiên; hỗ trợ người dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng, homestay, dịch vụ ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa Sán Dìu; phát triển nông nghiệp hữu cơ, thông minh; quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Xã Yên Lãng cần có các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa về chăn nuôi, trồng trọt; dành nguồn lực để đầu tư khai thác các khu du lịch sinh thái tiềm năng như: Núi Sáng - Hồ Bò Lạc - Hồ Suối Sải - Đồng Dong,...

Lãnh đạo xã Sông Lô báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Tiên Lữ báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Hải Lựu báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Đại Đình báo cáo tại hội nghị.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của các xã, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác số 4; rà soát lại các dữ liệu và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Các nội dung được thể hiện trong Văn kiện phải thực sự cô đọng, súc tích, phản ánh đúng xu thế và định hướng được tương lai. Các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 phải phù hợp, cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đảm bảo hài hòa với mục tiêu tổng thể phát triển chung của Tỉnh.

Đặc biệt, cần bám sát các chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh, xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ đề Đại hội của mỗi địa phương cần làm rõ hơn, thể hiện mục tiêu xuyên suốt, phù hợp tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và phải gắn với 4 trụ cột theo nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã rà soát, bổ sung các chương trình, nhiệm vụ, dự án ưu tiên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm các giải pháp gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Lãnh đạo xã Tam Sơn báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Bình Tuyền báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Đạo Trù báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Yên Lãng báo cáo tại hội nghị.

Nhiệm vụ trước mắt là tập trung cao độ cho tổ chức Đại hội Đảng. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương; tăng cường nắm bắt, dự tính, dự báo tình hình; xử lý tốt các tình huống mới, phát sinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành...

Đinh Vũ