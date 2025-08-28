Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng số đồng bộ

Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy, chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bao quát đầy đủ các yếu tố then chốt cho Phú Thọ phát triển trong giai đoạn mới, từ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa Đất Tổ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và huy động nguồn lực. Đây là định hướng toàn diện, vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa nắm bắt xu thế hiện đại, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Ths.GVC Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị tỉnh

Về các khâu đột phá, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là nền tảng quyết định để phá vỡ “điểm nghẽn” lâu nay cản trở sự phát triển của tỉnh. Việc đề cao nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, minh bạch hóa quy trình, thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng tạo sự hấp dẫn và niềm tin cho nhà đầu tư, đồng thời kích hoạt mạnh mẽ động lực phát triển của kinh tế tư nhân - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ là chìa khóa để thích ứng linh hoạt với các cuộc cách mạng công nghiệp mới, nhất là chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là “xương sống” của phát triển bền vững, giúp Phú Thọ tăng năng lực cạnh tranh, tạo động lực thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân, là cơ hội để tỉnh khẳng định vị thế trong khu vực.

Trong bối cảnh 3 tỉnh sáp nhập, khâu đột “Phát triển văn hóa, xây dựng con người Phú Thọ” cần tập trung vào việc dung hòa và phát huy giá trị văn hóa đa dạng của các vùng, hình thành bản sắc chung mang dấu ấn Đất Tổ. Bồi dưỡng thế hệ công dân Phú Thọ mới có tri thức, kỹ năng, tinh thần hội nhập và lòng tự hào quê hương. Thực hiện khâu đột phá thực sự là bước chuyển mình mang tính chiến lược, nhằm khai phá tiềm năng, vượt qua những thách thức, góp phần quan trọng vào sự phát triển của vùng và quốc gia.

Tôi nhất trí các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030, tuy nhiên, việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân là giải pháp then chốt, nền tảng tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng. Việc này cần được thực hiện bài bản, đồng bộ thông qua tuyên truyền sâu rộng, đào tạo chuyên sâu, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, chuyển đổi số là động lực không thể thiếu để hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần kết nối liên vùng, tạo đà phát triển bền vững cho Phú Thọ trong thời kỳ mới. Cần tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng số đồng bộ, nâng cao kỹ năng công nghệ cho cán bộ và người dân tại 148 phường, xã, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.