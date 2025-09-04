Ưu tiên các nguồn lực cho phát triển kinh tế tư nhân

Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tôi cơ bản đồng tình với các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị. Dự thảo Báo cáo đã đảm bảo các thành tố, thể hiện tầm nhìn, tương xứng với vị thế của tỉnh mới, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam, thể hiện mục tiêu phấn đấu phù hợp với nhiệm kỳ tới. Trong đó, nêu bật các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đúng trọng tâm theo yêu cầu của Trung ương và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh. Các khâu đột phá được xác định, có tính kế thừa và tiếp nối từ nhiệm kỳ trước, đồng thời mở rộng giải pháp cho bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã tổng hợp khá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được trên các lĩnh vực, có số liệu minh chứng rõ ràng, cụ thể; các chỉ tiêu đều được so sánh với giai đoạn trước hoặc bình quân cả nước; đề cập những mặt tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực và nguyên nhân. Trọng tâm như: Chưa tận dụng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực xã hội để tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng còn phụ thuộc chủ yếu vào một số sản phẩm chủ lực, đóng góp năng lực mới của khu vực FDI. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế còn thấp, chưa thu hút được nhiều dự án tạo động lực cho phát triển du lịch của tỉnh... Theo tôi, nội dung văn kiện cần bổ sung hạn chế trong phát triển kinh tế tư nhân: Loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chiếm đa số nhưng năng lực cạnh tranh thấp.

Dự thảo văn kiện đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 về phát triển các thành phần kinh tế, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thu hút nguồn lực đầu tư. Trong đó nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tăng cường, đẩy mạnh trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thông qua hình thức “Phân phối lần 3”...

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có trên 45.000 doanh nghiệp hoạt động, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt 12% trở lên, bên cạnh việc nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, tỉnh cần tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để phát triển kinh tế tư nhân, đưa loại hình doanh nghiệp này xứng đáng là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đào Hải Nam - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hoàng An