80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc

Sáng nay, giữa lòng Thủ đô Hà Nội, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc” đã khai mạc trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa – chính trị mà còn là lời khẳng định hùng hồn về sức sống mãnh liệt, khát vọng trường tồn và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam.

Bản trường ca vọng về từ quá khứ

Triển lãm “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc” mở ra một không gian đặc biệt, nơi hội tụ hàng nghìn hình ảnh, hiện vật, tư liệu, mô hình. Tất cả cùng cất lên tiếng nói về hành trình gian khổ nhưng vẻ vang mà dân tộc đã đi qua. Ngay khi bước vào không gian triển lãm, khách tham quan lập tức bị hút ánh nhìn vào khu vực trung tâm – trái tim của ngôi nhà khổng lồ, với chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan không gian triển lãm.

Trên những bức tường, qua những màn hình led, trong những hiện vật lịch sử, từng mốc son từ 1930 đến nay hiện lên sống động. Từ những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đến lời Tuyên ngôn Độc lập vang dội trên Quảng trường Ba Đình; từ những năm tháng kháng chiến đầy hy sinh đến công cuộc kiến thiết, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ hôm nay. Tất cả tạo nên bản trường ca bất diệt giúp người xem như bước vào một dòng chảy lịch sử bất tận, cảm nhận được niềm tự hào, sức mạnh và ánh sáng dẫn dắt dân tộc suốt gần một thế kỷ.

Những người lính trở về sau chiến tranh không giấu nổi niềm xúc động khi nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển của đất nước.

Trong dòng người tham quan, bà Nguyễn Thị Hạnh, 72 tuổi, giáo viên hưu trí ở Hà Nội, xúc động nắm tay con cháu: “Được đi giữa không gian này, tôi như thấy lại cả đời mình cùng chặng đường đất nước đi qua. Từ những ngày gian khổ kháng chiến, rồi hòa bình dựng xây, giờ đứng ở đây mới thấy những hy sinh xứng đáng biết nhường nào.” Ánh mắt bà rưng rưng trong khi hai cháu nhỏ háo hức chỉ vào từng bức ảnh, lắng nghe bà kể chuyện.

Các vị khách quốc tế bày tỏ sự ngưỡng mộ khi được xem lại những thước phim lịch sử của Việt Nam.

Một vị khách quốc tế, ông Michael Anderson đến từ Thụy Điển bước ra từ sảnh triển lãm văn hóa, nở nụ cười tươi: “Tôi đến Việt Nam nhiều lần, nhưng hôm nay thực sự ấn tượng. Các bạn đã kể một câu chuyện lịch sử vừa trang trọng vừa đầy cảm xúc. Tôi nhìn thấy một đất nước mạnh mẽ, hiếu khách và sẵn sàng mở cửa với thế giới.”

Từ hiện thực đến khát vọng dựng xây tương lai

Xung quanh khu trung tâm triển lãm, 9 sảnh lớn mở ra những hành trình đa sắc. Sảnh chính với chủ đề “Việt Nam - Đất nước - Con người” đưa người xem đi qua những nếp nhà, nụ cười, tiếng hát của một đất nước đa dạng mà thống nhất.

Khách tham quan tự hào, xúc động khi nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.

Sảnh số 1 và 8 với chủ đề “Kiến tạo để phát triển” là không gian trưng bày của 25 đơn vị gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng; các bộ, ban, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Sảnh 3, 4 với chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc” lại bừng sáng tinh thần đổi mới, nơi thương hiệu, sản phẩm, sáng chế của người Việt được trưng bày như minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng.

Khu tư liệu quốc phòng – an ninh với hình ảnh lực lượng công an, quân đội, mô hình chiến sĩ hải đảo kiên cường khiến người xem trào dâng niềm tin vào sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Sảnh 5,6,7 với chủ đề “tỉnh giàu nước mạnh”, các gian trưng bày của 34 tỉnh, thành phố đã khắc họa sự đa dạng và nỗ lực vươn lên từ mọi miền Tổ quốc.

Em Nguyễn Minh Hoàng, sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật hàng không đứng lặng rất lâu trước mô hình vệ tinh tại khu “Khát vọng bầu trời”. Hoàng chia sẻ: “Em chưa bao giờ nghĩ Việt Nam đã tiến xa đến vậy. Nhìn thấy những gì đất nước làm được, em thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần đưa ngành hàng không vũ trụ phát triển.” Trong ánh mắt chàng trai trẻ lấp lánh niềm tin như chính khát vọng của thế hệ mới.

Nếu không gian trong nhà là hành trình đi ngược dòng lịch sử để nhìn lại thì triển lãm ngoài trời mở ra những viễn cảnh mới. Bốn khu sân rộng lớn: Đông, Tây, Nam, Bắc trải dài như bốn cánh tay ôm trọn khát vọng của dân tộc.

Ở sân Nam rộng 45.000m2, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mang đến một không gian mang tên “Thanh gươm và lá chắn” với xe bọc thép, tàu tuần tra, mô hình khí tài hiện đại cùng màn trình diễn giả lập khiến người xem trầm trồ. Sân Tây, chủ đề “Khát vọng bầu trời”, choáng ngợp với những mẫu máy bay, vệ tinh, sa bàn đường bay – minh chứng cho bước đi táo bạo của ngành Hàng không vũ trụ Việt Nam. Sân Đông rộn ràng như một ngày hội lớn của cả ba miền, với gian hàng ẩm thực, nhạc cụ dân gian, hội chợ và khu vui chơi, tất cả được đặt tên thật giản dị mà thiêng liêng: “Ngày hội non sông”. Cuối cùng, sân Bắc rộng 46.000m2 trở thành sân khấu khổng lồ, nơi nghệ thuật truyền thống giao hòa cùng hiện đại: từ nhạc đỏ, chèo, cải lương đến trình diễn ánh sáng, nhạc nước, tất cả hòa điệu trong niềm vui mừng ngày độc lập.

Triển lãm lần này không chỉ là nơi phô diễn thành tựu, nhìn lại những dấu mốc vàng son mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, tự tin, hội nhập, khẳng định vị thế.

Triển lãm là dịp để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Chặng đường 80 năm qua là minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn của con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Từ một đất nước nghèo nàn, bị áp bức, Việt Nam nay đã trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Từ một dân tộc từng chịu ách nô lệ, chúng ta nay tự tin đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của thế giới.

Triển lãm “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc” vì thế không chỉ là sự kiện mà là biểu tượng. Biểu tượng của ký ức và niềm tin, của truyền thống và khát vọng, của quá khứ hào hùng và tương lai rạng ngời.

Từ ngày 28/8 đến 5/9, triển lãm mở cửa miễn phí từ 8 - 22 giờ như một món quà tri ân Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Lê Minh