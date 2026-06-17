Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, Thổ Tang

Ngày 17/6, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường; Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thái Thịnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Tường, Vĩnh Phú và Thổ Tang trước kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh.

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 10 chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XX.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Trong đó, tập trung đề xuất xem xét miễn, giảm một số khoản thu trong trường học; có giải pháp khắc phục tình trạng mất điện vào giờ cao điểm; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống cấp nước sạch khi xảy ra sự cố.

Cử tri xã Vĩnh Tường phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hỗ trợ kinh phí tu bổ, xây dựng lại đình Lạc Trung; có chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp thôn, tổ dân phố; hỗ trợ nông dân về thủy lợi phí, thủy lợi nội đồng; tiếp tục thực hiện các chính sách dồn thửa đổi ruộng, tích tụ đất đai và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông thôn mới; việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất từ sổ đỏ sang sổ hồng; bố trí nguồn ngân sách để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa thôn...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường Hà Văn Quyết tiếp thu, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh, đồng chí Hà Văn Quyết và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị chưa thể giải quyết tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thúy Hường