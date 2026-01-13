Toàn dân chung sức giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, năm 2025, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát động, triển khai sâu rộng. Qua đó góp phần phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Đoàn Thanh niên và Công an xã Sông Lô triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt.

Ngay từ đầu năm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng khắp đến từng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an, của Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng phong trào gắn với đặc điểm từng địa bàn, nhất là tại các khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thông qua đó, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm; tích cực tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân được chú trọng, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

Một trong những điểm sáng tiêu biểu trong thực hiện phong trào là xã Sông Lô. Xã có diện tích 33,4 km2, dân số hơn 34.000 người. Năm 2025, xã đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là tuyên truyền trực tuyến, kịp thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện xã duy trì 36 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 112 thành viên; kiện toàn và phát huy hiệu quả 28 mô hình trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Năm 2025, mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” tại thôn Đoàn Kết của xã được Công an tỉnh ghi nhận, thông báo rộng rãi, khẳng định hiệu quả của việc xây dựng phong trào từ cơ sở.

Không chỉ tại địa bàn dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn được triển khai hiệu quả trong các doanh nghiệp. Tiêu biểu là Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Năm 2025, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản và xây dựng doanh nghiệp an toàn. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của ngành Công an được quán triệt đến 100% đơn vị, người lao động.

Qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt.

Điểm nổi bật trong cách làm của công ty là việc xây dựng 10 tổ an ninh tự quản; ban hành quy chế chấm điểm an ninh, trật tự hằng tháng gắn với công tác thi đua, khen thưởng. Việc phân công rõ trách nhiệm đến từng cá nhân, bộ phận đã góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, công ty duy trì hiệu quả mô hình Cụm an ninh, trật tự, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Công an các xã giáp ranh bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động hiệu quả 38 loại mô hình với 33.104 điểm và 75 điển hình tiên tiến. Các mô hình được đánh giá, phân loại từ khá trở lên, nhiều mô hình mang tính xã hội hóa cao, phát huy tốt phương châm tự quản, tự phòng, tự hòa giải, tự bảo vệ. Trong năm 2025, thông qua các mô hình, quần chúng Nhân dân đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an bắt giữ, vận động đầu thú 19 đối tượng truy nã trong nước (trong đó có 8 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm); lập 322 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; 13 hồ sơ đưa người vào trường giáo dưỡng; 86 hồ sơ đưa người đi cơ sở cai nghiện bắt buộc... Qua đó, góp phần giữ vững sự bình yên cho thôn, xóm, khu dân cư.

Với những tiêu chí, nội dung cụ thể và cách làm linh hoạt, sáng tạo, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã, đang và sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, đồng bộ, gắn chặt với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại từng địa phương, đơn vị. Kết quả phong trào không chỉ là căn cứ quan trọng để đánh giá, khen thưởng cuối năm mà còn tạo động lực thi đua sôi nổi trong Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Minh