Toyota Việt Nam nhìn lại 30 năm nỗ lực phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 7/8, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TVN) đã tổ chức sự kiện “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ” tại nhà máy ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Sự kiện có sự tham dự của ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc TVN, lãnh đạo Bộ Công Thương cùng các sở, ban, ngành tỉnh.

Ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát biểu tại sự kiện “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ”.

Sự kiện là dịp để TVN nhìn lại hành trình nỗ lực thúc đẩy nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và chia sẻ chiến lược phát triển bền vững trong chặng đường tiếp theo. Trong suốt ba thập kỷ, Việt Nam luôn là một trong những thị trường chiến lược của Toyota. Công ty đã và đang nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và không ngừng củng cố mạng lưới nhà cung cấp trong nước.

Đến nay, Toyota Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 nhà cung cấp nội địa; hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa đã được xuất khẩu đến hơn 10 quốc gia. Tổng doanh thu xuất khẩu đạt gần 1 tỉ USD.

Thông qua các chương trình hợp tác với Bộ Công Thương và các tổ chức hiệp hội, Toyota đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt. Tính đến hết năm 2024, đã có 29 doanh nghiệp trong nước nhận được sự hỗ trợ từ Toyota. Phần lớn các doanh nghiệp này đều đạt chuẩn 5S cấp độ 3 sau khi được tư vấn cải tiến.

Khu trưng bày các linh kiện đã được Công ty Ô tô Toyota Việt Nam nội địa hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Nakano Keita chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc thúc đẩy sản xuất trong nước và nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.”

Ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cũng khẳng định: “Toyota Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong suốt 30 năm qua với những nỗ lực bền bỉ trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực nhà cung cấp. Qua đó, góp phần thúc đẩy nội địa hóa và đưa ngành ô tô Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.”

Trong khuôn khổ sự kiện, Toyota Việt Nam đã tổ chức triển lãm để nhìn lại những đóng góp của công ty trong quá trình phát triển ngành công nghiệp ô tô. Đồng thời, TVN cũng chính thức khởi động năm thứ sáu của “Chương trình Hỗ trợ, tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ” hợp tác cùng Bộ Công Thương. Chương trình này nhằm tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu của Toyota.

Với Toyota Việt Nam, việc đẩy mạnh nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đã được doanh nghiệp này tập trung thực hiện nhiều năm qua với nhiều mẫu xe lắp ráp đạt doanh số và tỷ lệ nội địa hóa cao.

Thông qua sự kiện này, Toyota Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động nội địa hóa, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước và hướng tới những tiêu chuẩn toàn cầu, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Chính phủ.

Ngọc Thắng