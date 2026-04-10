Trải nghiệm đặc biệt cho người hâm mộ trước ngày phim tiểu sử về Michael Jackson ra mắt

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày cuối tuần này tại nước Đức, đưa người hâm mộ “đắm chìm” vào thế giới của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson.

Để kỷ niệm sự ra mắt tại rạp của bộ phim tiểu sử Michael, Uber Eats Music Hall ở Berlin, Đức sẽ được biến thành một thế giới sống động dành riêng để người hâm mộ Vua nhạc Pop cùng tri ân di sản âm nhạc vượt thời gian cũng như tầm ảnh hưởng lớn lao đối với văn hóa đại chúng của Michael Jackson.

Trải nghiệm tương tác dành cho người hâm mộ toàn cầu, mở cửa vào ngày 11 và 12/4, cũng sẽ bao gồm trang phục từ bộ phim, với sự tham gia của Jaafar Jackson - cháu trai của Michael Jackson đồng thời là người hóa thân thành ca sĩ huyền thoại trong phim tiểu sử.

Jafaar Jackson trong phim “Michael”. Ảnh: Lionsgate

Theo thông tin từ Variety , sự kiện này là sự hợp tác chính thức giữa Universal Pictures - đơn vị phân phối phim trên toàn thế giới - và gia đình của Michael Jackson.

Bộ phim Michael ra mắt vào ngày 24/4 tại Mỹ và trước đó, vào ngày 22/4 tại châu Âu. Phim làm nổi bật cả cuộc sống ngoài sân khấu và một số màn trình diễn mang tính biểu tượng nhất từ những năm đầu sự nghiệp solo, từ đó mang đến cho khán giả cái nhìn cận cảnh về Michael Jackson hơn bao giờ hết. Xung quanh quá trình thực hiện bộ phim tiểu sử đầy tham vọng này có nhiều diễn biến khá phức tạp bao gồm cả việc phải quay lại một số cảnh, loại bỏ một số nội dung gây tranh cãi và thay đổi thời gian ra mắt.

Một số hình ảnh trong phim “Michael”. Ảnh: Lionsgate

Theo Variety, ban đầu phim dự định sẽ khai thác tác động của các cáo buộc lạm dụng trẻ em lên cuộc đời của Michael Jackson, với phần lớn hồi ba dành cho vụ bê bối. Nhưng phần kết đó đã bị loại bỏ, cùng với bất kỳ đề cập nào về các cáo buộc, theo các nguồn tin am hiểu về quá trình sản xuất. Điều này xảy ra sau khi các luật sư của gia đình Jackson - đơn vị đóng vai trò là nhà sản xuất - nhận ra rằng có một điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp với một trong những người tố cáo nam ca sĩ, Jordan Chandler, cấm miêu tả hoặc đề cập đến anh ta trong bất kỳ bộ phim nào. Các nhà làm phim đã phải bắt tay vào viết lại kịch bản để nghĩ ra một cái kết mới. Quá trình này tiếp tục bị trì hoãn sau khi nhà của biên kịch John Logan bị hư hại trong vụ cháy Palisades. Kết quả là Michael vốn dự kiến ra rạp vào ngày 18/4/2025, đã bị hoãn đến ngày 3/10 sau đó tiếp tục được dời lịch lần cuối sang mùa xuân năm 2026.

Tháng 6 năm ngoái, dàn diễn viên đã tập hợp lại để quay thêm 22 ngày cho hồi ba mới và hoàn thiện các cảnh quay từ đầu phim. Điều đó đã làm tăng thêm từ 10 triệu đến 15 triệu USD vào ngân sách, theo các nguồn tin am hiểu về các dự án tương tự. Thay vì kết thúc với tranh cãi, bộ phim Michael sẽ khép lại khi ngôi sao nhạc pop vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong phiên bản mới, sự căng thẳng kịch tính được cho là sẽ đến từ mối quan hệ của nam ca sĩ với người cha độc đoán, Joe Jackson, người không muốn sự nghiệp solo của con trai mình làm ảnh hưởng đến nhóm nhạc Jackson 5. Bộ phim cũng sẽ khám phá quá trình hồi phục của Michael Jackson sau những vết bỏng da đầu nghiêm trọng do tai nạn pháo hoa trong quá trình quay quảng cáo năm 1984, bao gồm cả việc anh bắt đầu lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian đó...

Những màn trình diễn kinh điển của Michael Jackson được tái hiện trong phim tiểu sử. Ảnh: Kevin Mazur

Hãng phim hy vọng Michael sẽ thu về ít nhất 700 triệu USD trên toàn thế giới. Con số có thể còn ấn tượng hơn nữa khi mà khán giả toàn cầu đang cho thấy sự yêu thích, hưởng ứng đối với phim ca nhạc tiểu sử. Tài năng, sức ảnh hưởng và cả những tranh cãi về cuộc đời sự nghiệp đã khiến Michael Jackson luôn là một trong những ngôi sao được quan tâm hàng đầu, kể cả khi đã qua đời. Quá trình hóa thân đầy nỗ lực thành huyền thoại nhạc pop của cháu trai ông - Jaafar Jackson - cũng thu hút sự chú ý. Phản ứng ban đầu với những tạo hình, những màn tái hiện trình diễn của Jaafar rất tốt, hứa hẹn sẽ mang đến một Michael Jackson thực sự sống động, chân thực với cả những đỉnh cao vinh quang lẫn những góc khuất của thiên tài âm nhạc.

Theo vtv.vn