Trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đồng loạt ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau hơn hai tuần ra quân, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận.

Lực lượng Công an tỉnh diễu hành hưởng ứng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực được tăng cường, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế trên địa bàn.

Nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã triệt phá thành công nhóm bốn đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, với quy mô hoạt động liên quan đến hàng chục nghìn người, hệ thống mạng lưới lên tới 47.000 tài khoản, tổng doanh thu khoảng 31 triệu USD (tương đương gần 1.000 tỷ đồng).

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, hồi 4 giờ ngày 26/12/2025, tại Quốc lộ 6 thuộc xã Toàn Thắng, Công an phường Hòa Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông bắt quả tang Nguyễn Tây Hải (sinh năm 1991, trú tại thôn Xuân Đỉnh, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 9 bánh heroin và 18.000 viên hồng phiến.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Lương, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng tạp hóa số 3, đường Lê Duẩn, phường Vĩnh Phúc có 7.780 bao thuốc lá điếu và 2.953 điếu xì gà, bao bì in chữ nước ngoài, không có tem nhãn tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Công an xã Võ Miếu bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi liêng.

Trong hai tuần đầu ra quân cao điểm, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 149/152 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ khám phá 98%. Phát hiện, bắt giữ 93 vụ, 193 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ 3,1kg heroin, 2,7kg ma túy tổng hợp và 18.000 viên hồng phiến. Khởi tố 20 vụ, 37 bị can về kinh tế, môi trường; xử phạt vi phạm hành chính 188 vụ, 50 tổ chức, 138 cá nhân, tổng số tiền phạt gần 1,9 tỷ đồng.

Song song với công tác nghiệp vụ, Công an các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, đẩy mạnh vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an cấp xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn.

Những kết quả đạt được trong những tuần đầu ra quân đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác trong suốt thời gian cao điểm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, để tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; quan tâm chăm lo đời sống để cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Công an tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Huy Thắng