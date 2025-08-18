Trào lưu “Cafe yêu nước” mừng Quốc khánh

Hòa trong không khí tự hào, phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều quán cafe tại phường Việt Trì đang lan tỏa trào lưu “Cafe yêu nước” bằng việc “khoác lên” không gian quán sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng... Tạo nên không gian ấm áp, thiêng liêng, gợi nhắc tinh thần đoàn kết và truyền thống cách mạng.

Không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống thơm ngon, những không gian đặc biệt ấy còn trở thành điểm hẹn để Nhân dân và du khách cùng nhau bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, góp phần nhân lên khí thế tự hào trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Không gian ngập tràn sắc đỏ của quán cafe Là Trà

Quán cafe Mori trên đường Châu Phong được nhiều người tìm đến như một địa chỉ check-in ý nghĩa trong dịp Quốc khánh. Toàn bộ không gian quán được phủ sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Đặc biệt, Mori dành riêng một khu vực để khách chụp ảnh lưu niệm với Báo Nhân Dân - tờ báo lớn của Đảng, được bài trí cùng hình ảnh bản đồ Việt Nam, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều tư liệu gợi nhắc truyền thống cách mạng.

Thêm vào đó, mỗi ly đồ uống được cắm kèm lá cờ Tổ quốc nhỏ xinh, khiến trải nghiệm của thực khách không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức cà phê, mà còn là sự lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong từng chi tiết nhỏ.

Thực khách “nhí” thích thú check-in tại quán cafe Mori

Chia sẻ về ý tưởng trang trí quán, hưởng ứng trào lưu “Cafe yêu nước”, chị Nguyễn Thảo Ngọc - chủ quán Mori cho biết: “Chúng tôi mong muốn quán không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê, mà còn trở thành không gian gợi nhắc truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người. Qua đó, hy vọng mỗi thực khách khi đến Mori đều có thêm một trải nghiệm ý nghĩa, đặc biệt trong dịp Quốc khánh”.

Cùng hòa nhịp trong không khí mừng Quốc khánh, quán cafe Là Trà (đường Châu Phong) cũng thu hút đông đảo thực khách bởi cách trang trí ấn tượng. Hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo kín trên trần khu vực ngoài trời, tạo nên một không gian rực rỡ, ngập tràn sắc đỏ thiêng liêng. Với thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, không gian này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân lý tưởng để mọi người thưởng thức đồ uống, lưu giữ những bức ảnh đẹp và cùng nhau cảm nhận không khí lễ hội sôi nổi, giàu ý nghĩa.

Những ly đồ uống được trang trí hình cờ Tổ quốc được nhiều thực khách yêu thích.

Là một thực khách tại quán Là Trà, Chị Trần Thảo Linh - Việt kiều từ Thụy Sĩ cho biết, chị rất ấn tượng trước không gian ngập tràn sắc đỏ của quán. Đến với quán, chị không chỉ thưởng thức đồ uống mà còn cảm nhận được không khí rộn ràng, phấn khởi. Chị đã lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa và chụp nhiều bức ảnh đẹp, coi đó như món quà tinh thần đặc biệt trong dịp trở về quê hương, nhất là vào những ngày cả nước đang tích cực chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Tại Khu đô thị Trằm Đá (phường Việt Trì), Đu Đưa Cà Phê gây ấn tượng mạnh với thực khách nhờ không gian rộng lớn cả trong nhà và ngoài trời, được trang trí công phu, rực rỡ sắc màu mừng Quốc khánh. Điểm nhấn của quán là khu check-in hoành tráng, nổi bật với sắc đỏ rực rỡ cùng nhiều chi tiết gợi nhắc truyền thống cách mạng.

Đặc biệt, quán còn sáng tạo khi mô phỏng các biển tên con đường lịch sử gắn liền với Thủ đô Hà Nội như Độc Lập, Điện Biên Phủ... tạo thêm sự hấp dẫn và ý nghĩa cho không gian. Nhờ đó, Đu Đưa Cà Phê đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân tới trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm, trong đó có rất nhiều em nhỏ hào hứng khám phá và tạo dáng bên những góc trang trí độc đáo.

Là một trong những thực khách đưa con nhỏ tới trải nghiệm tại Đu Đưa Cà Phê, anh Lê Quang Linh ở xã Yên Lạc chia sẻ: “Không gian trang trí ở đây rất đẹp và ý nghĩa, đặc biệt là khu check-in với nhiều biểu tượng gắn liền với lịch sử dân tộc.

Tôi rất vui khi được chụp cho con những bức ảnh đẹp bên cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam hay các biển tên đường lịch sử. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, vừa để con có thêm trải nghiệm thú vị và thêm hiểu, thêm yêu về truyền thống và lịch sử của dân tộc”.

Không gian “Cà phê yêu nước” ấn tượng tại Đu Đưa Cà Phê.

Có thể thấy, trào lưu “Cà phê yêu nước” không chỉ mang đến cho người dân và du khách những không gian thưởng thức cà phê độc đáo, giàu cảm xúc, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Từ những quán cà phê rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, hình ảnh Bác Hồ kính yêu, cho đến những chi tiết trang trí giàu ý nghĩa lịch sử, tất cả đã tạo nên không khí đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Đây chính là cách làm sáng tạo, thiết thực để thể hiện tình yêu, niềm tự hào của mỗi người con đất Việt trong dịp Quốc khánh thiêng liêng.

Hà Trang