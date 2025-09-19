Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao tặng trang thiết bị cho Trường Mầm non Vinh Tiền

Ngày 19/9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan chi hội Bắc Ninh thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao tặng thiết bị giáo dục cho Trường Mầm non Vinh Tiền, xã Long Cốc.

Trao tặng trang thiết bị cho Trường Mầm non Vinh Tiền

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đại diện nhà tài trợ, UBND xã Long Cốc trao quà cho học sinh Trường Mầm non Vinh Tiền.

Tổng giá trị tài trợ lên tới 100 triệu đồng, gồm 120 giường cá nhân, 120 chăn cá nhân, 6 bộ rèm cửa sổ, 1 tủ lạnh cấp đông, 2 máy phát điện. Đây là hoạt động thiết thực với mong muốn chia sẻ phần nào sự khó khăn về trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác giảng dạy và học tập của trẻ em nhằm hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt bán trú cho trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trao tặng trang thiết bị cho Trường Mầm non Vinh Tiền

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đại diện nhà tài trợ trao biển tượng trưng thiết bị giáo dục cho Trường Mầm non Vinh Tiền.

Được biết, trong dịp đầu năm học mới 2025-2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ đã trao tặng thiết bị đồ chơi ngoài trời và đồ dùng phục vụ học tập trị giá hơn 80 triệu đồng cho Trường Mầm non Vinh Tiền.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối vì trẻ em Việt Nam.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Trường mầm non Thiết bị Vì trẻ em Việt Nam Chương trình Phú thọ Thương mại Đài loan Bắc ninh Máy phát điện
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long