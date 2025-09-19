Trao tặng trang thiết bị cho Trường Mầm non Vinh Tiền

Ngày 19/9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan chi hội Bắc Ninh thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao tặng thiết bị giáo dục cho Trường Mầm non Vinh Tiền, xã Long Cốc.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đại diện nhà tài trợ, UBND xã Long Cốc trao quà cho học sinh Trường Mầm non Vinh Tiền.

Tổng giá trị tài trợ lên tới 100 triệu đồng, gồm 120 giường cá nhân, 120 chăn cá nhân, 6 bộ rèm cửa sổ, 1 tủ lạnh cấp đông, 2 máy phát điện. Đây là hoạt động thiết thực với mong muốn chia sẻ phần nào sự khó khăn về trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác giảng dạy và học tập của trẻ em nhằm hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt bán trú cho trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đại diện nhà tài trợ trao biển tượng trưng thiết bị giáo dục cho Trường Mầm non Vinh Tiền.

Được biết, trong dịp đầu năm học mới 2025-2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ đã trao tặng thiết bị đồ chơi ngoài trời và đồ dùng phục vụ học tập trị giá hơn 80 triệu đồng cho Trường Mầm non Vinh Tiền.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối vì trẻ em Việt Nam.

Hạnh Thúy