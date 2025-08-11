Tri ân, đền ơn đáp nghĩa - Dấu ấn đẹp của Trung đoàn 88

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc với các thế hệ đi trước.

Đại diện lãnh đạo Trung đoàn 88 (hay còn gọi là Trung đoàn Tu Vũ) tặng quà cho các gia đình chính sách xã Tu Vũ nhân dịp 78 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Trong chuỗi hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 hay còn gọi là Trung đoàn Tu Vũ đã hành quân về nguồn, thắp hương tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ gắn liền với lịch sử chiến đấu oanh liệt của đơn vị Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) - nơi diễn ra trận chiến Tu Vũ, trận đánh công kiên đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Cương (tỉnh Thái Nguyên) nơi thành lập Trung đoàn; Nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Mai (thành phố Hà Nội) và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhuận Trạch (xã Lương Sơn).

Thượng tá Ngô Văn Như, Chính ủy Trung đoàn 88, chia sẻ: Trong kháng chiến, đặc biệt là trận Tu Vũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương. Vì thế, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng, là nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị kiên trì thực hiện nhiều năm qua.

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 88 tham gia cùng người dân nơi đơn vị đứng chân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Hoạt động tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công đã trở thành nét đẹp truyền thống của đơn vị, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ trong đơn vị lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đồng đội, với nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động tưởng niệm, Trung đoàn 88 còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền thôn Làng Hang, xã Liên Sơn triển khai kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với gần 400 ngày công, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong đợt này, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực: tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh; cắt tóc miễn phí; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 50 lượt người dân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; nạo vét 7 km kênh mương nội đồng; vệ sinh khu vực công cộng; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao...

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sỹ Trung đoàn 88 đã tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận, khám bệnh cho người dân.

Nói về đợt hành quân dã ngoại gắn với làm công tác dân vận của đơn vị, chiến sĩ Vũ Văn Thức bày tỏ: Đây là hoạt động rất ý nghĩa. Chúng tôi không chỉ được thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” mà còn rèn luyện bản lĩnh, ý thức vì nhân dân phục vụ. Còn chiến sĩ Nguyễn Ngọc Long khẳng định: Thông qua dân vận, chúng tôi thấy rõ hơn sức mạnh của “thế trận lòng dân”. Thấy được tình cảm Nhân dân tin yêu, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vì thế ngày càng được củng cố và lan tỏa.

Cùng với việc khám bệnh cho người dân, đơn vị cũng đã tổ chức tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tình cảm gắn bó giữa quân và dân cũng được chính người dân nơi đây xác nhận. Ông Nguyễn Văn Viện, một hộ gia đình chính sách ở thôn Làng Hang, xúc động: Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất từ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88. Đây là tình cảm quý báu, là sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Tiến Lý nói: Bất cứ khi nào chúng tôi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đều kịp thời có mặt hỗ trợ. Với người dân nơi đơn vị đứng chân, anh em trong đơn vị như người thân ruột thịt.

Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 88 được người dân nơi đơn vị đứng chân yêu quý như người thân trong gia đình.

Những hoạt động này không chỉ giúp nhân dân địa phương cải thiện đời sống, mà còn tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Ngô Văn Như, Chính ủy Trung đoàn 88 nhấn mạnh: tiếp nối kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 308, Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 12, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với truyền thống vẻ vang và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 đang nỗ lực giữ gìn và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong thời kỳ mới.

Mạnh Hùng