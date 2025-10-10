Triển khai công tác tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Sáng 10/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 đã chủ trì hội nghị, triển khai công tác tổ chức thực tập tới các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức thực tập phương án cấp tỉnh.

Đây là cuộc thực tập quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng và phương tiện, nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy nổ phức tạp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2025 dự kiến tổ chức tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì, huy động tổng cộng khoảng 690 người và 47 phương tiện các loại, bao gồm 13 xe chữa cháy, 4 xe cứu nạn, cứu hộ, 2 xe thang và nhiều phương tiện chuyên dùng khác. Quy trình tổ chức thực tập được chia thành 5 giai đoạn, từ xử lý ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở đến huy động tổng lực và cuối cùng là công tác khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường. Dự kiến thời gian tổ chức thực tập phòng chống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực tập phương án báo cáo về công tác triển khai cuộc thực tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Cuộc thực tập này là cơ hội để kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp tác chiến thực tế của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khi đối diện với các sự cố lớn, phức tạp. Vì vậy để cuộc thực tập diễn ra thành công, đồng chí yêu cầu: Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo cuộc thực tập an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và cơ sở vật chất trong suốt quá trình chuẩn bị và thực tập; lựa chọn nội dung và phương án sát thực tế nhất với đặc điểm của Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì; đồng thời, lường trước các tình huống phát sinh, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn, đặc biệt là các tình huống tai nạn liên hoàn và số lượng người mắc kẹt lớn.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với công tác tuyền truyền và hậu cần, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của cuộc thực tập. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân luồng giao thông và huy động lực lượng. Sở Tài chính thẩm định và chuẩn bị kinh phí, đảm bảo mọi hoạt động chuẩn bị, tập luyện và thực tập chính thức được triển khai đúng tiến độ, đầy đủ về vật chất và hậu cần. Sau thực tập, cần tổ chức đánh giá nghiêm túc, tổ chức khen thưởng đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm về năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp tác chiến và sự phù hợp của trang thiết bị, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC & CNCH trong tình hình mới.

Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực tập phương án phát biểu ý kiến.

Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm tra, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng