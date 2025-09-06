Phú Thọ 24h
Trưng bày chuyên đề “Ký ức không phai” – Dấu ấn tình nghĩa Bắc – Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc mô hình Trường Học sinh miền Nam trên miền Bắc (1975 – 2025), sáng 6/9, tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 2, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban liên lạc Học sinh miền Nam Trung ương và Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức không phai”.

Tham dự buổi trưng bày có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cùng hàng trăm đại biểu nguyên là các thầy, cô, học sinh từng công tác và học tập tại Trường học sinh miền Nam trên miền Bắc (1975-2025).

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, hàng vạn cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Trong đó, con em cán bộ, gia đình chính sách và nhiều trẻ em miền Nam được đưa ra miền Bắc để nuôi dưỡng, đào tạo. Từ năm 1954 đến 1975, có gần 30 ngôi trường Học sinh miền Nam ra đời, đón nhận hơn 30.000 em. Tại Phú Thọ (khi đó thuộc tỉnh Vĩnh Phú), có hơn 1.000 học sinh miền Nam được nuôi dưỡng, học tập trong vòng tay yêu thương, sẻ chia của nhân dân địa phương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Ký ức không phai”.

Trong những năm tháng gian khó của chiến tranh, nhân dân Phú Thọ vẫn nhường cơm sẻ áo, chở che con em miền Nam như chính ruột thịt của mình. Ngược lại, học sinh miền Nam cũng hòa mình vào cuộc sống, cùng nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, hăng say học tập, đóng góp sức mình cho ngày thống nhất. Mô hình trường học này đã trở thành minh chứng sống động cho tình nghĩa Bắc – Nam, cho khát vọng đoàn tụ non sông.

Từ những mái trường ấy, một thế hệ học sinh miền Nam vừa “hồng”, vừa “chuyên” đã trưởng thành, nhiều người trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học... Họ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định tính ưu việt của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Trần Thị Minh Lợi- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Với chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục, trưng bày chuyên đề “Ký ức không phai” sẽ là dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, đồng thời để lại những cảm xúc lắng đọng, bồi đắp tình đoàn kết Bắc – Nam.

Ban Liên lạc học sinh miền Nam Bình Xuyên - Vĩnh Yên trao quà lưu niệm tặng Bảo tàng tỉnh Phú Thọ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trưng bày “Ký ức không phai” giới thiệu đến công chúng hàng trăm hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, tái hiện một thời kỳ đầy gian khó nhưng rực sáng nghĩa tình dân tộc. Sự kiện không chỉ tri ân thế hệ thầy cô, nhân dân Phú Thọ từng nuôi dạy, đùm bọc học sinh miền Nam mà còn là lời nhắc nhớ, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống yêu nước, tình đoàn kết Bắc – Nam ruột thịt và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

