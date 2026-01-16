Trung đoàn Bộ binh 165 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Sáng 16/1, Trung đoàn Bộ binh 165 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (19/1/1946 - 19/1/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tới dự có Thiếu tướng Lê Xuân Thuân - Tư lệnh Quân đoàn 12; Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thế Thao - nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 165...

Nhân dịp Trung đoàn Bộ binh 165 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn Bộ binh 165.

Ngày 19/1/1946, tại thị xã Lao Hà, tỉnh Lào Cai, Bộ Tư lệnh Liên khu 10 quyết định thành lập Trung đoàn Lao Hà - tiền thân của Trung đoàn Bộ binh 165 ngày nay, với nhiệm vụ tiễu phỉ, bảo vệ vững chắc biên cương Tây Bắc của Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung đoàn đã chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống thực dân Pháp; tham gia 8 chiến dịch lớn, tiêu biểu là Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Trung đoàn được giao nhiệm vụ chủ yếu đánh cứ điểm Độc Lập, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và được phong tặng danh hiệu cao quý “Trung đoàn Thành đồng biên giới”.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn tiếp tục lập nhiều chiến công trên các chiến trường Lào, Thành cổ Quảng Trị và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với cuộc hành quân “Thần tốc” dài 1.700km, Trung đoàn đã tham gia tiến công căn cứ Phú Lợi, mở toang cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, Trung đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và xây dựng đơn vị vững mạnh. Hiện nay, Trung đoàn Bộ binh 165 được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thuộc Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 - Quân đoàn đầu tiên của QĐND Việt Nam tiến lên hiện đại.

Các đơn vị trong Trung đoàn tham gia duyệt đội ngũ.

Trải qua 80 năm, Trung đoàn vinh dự 2 lần được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị Quyết thắng”, giành nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội thao trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Lê Xuân Thuân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân - Tư lệnh Quân đoàn 12 biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 165 đạt được trong 80 năm qua.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Trọng tâm là xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, tác chiến đô thị, rừng núi, ban đêm và thời tiết phức tạp. Các cuộc luyện tập, diễn tập phải được tổ chức chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng cơ động của đơn vị.

Cùng với đó, Trung đoàn cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và cán bộ trực tiếp huấn luyện, chỉ huy cơ sở “vừa hồng vừa chuyên”. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, gắn đào tạo với sử dụng và đánh giá cán bộ bằng hiệu quả nhiệm vụ và uy tín trong đơn vị.

Thuý Hường