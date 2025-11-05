Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chợ, xã Vĩnh Hưng

Ngày 5/11, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tới dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam thôn Chợ, xã Vĩnh Hưng. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và xã Vĩnh Hưng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Chợ

Năm 2025, Nhân dân thôn Chợ đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế, bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển mô hình trồng rau, hành và kinh doanh dịch vụ tại chợ Chục với hơn 40 hộ tham gia. Thôn đã vận động Quỹ Vì người nghèo gần 10 triệu đồng; chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang với tổng kinh phí 90 triệu đồng; xây dựng 2 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp...Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 65%, thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ còn 0,53%. Các phong trào văn hóa, thể thao phát triển sôi nổi; hơn 90% hộ đạt Gia đình văn hóa, thôn 5 năm liền giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác khuyến học, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo gia đình chính sách được duy trì hiệu quả.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Thời gian qua, thôn Chợ cũng đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức phong phú như treo băng rôn, sinh hoạt chi hội, nhóm Zalo..., phổ biến các quy định về đất đai, căn cước, giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm... Tổ hòa giải của thôn gồm 7 thành viên hoạt động tích cực, hòa giải thành công 2/3 vụ việc mâu thuẫn, góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ, ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Nhân dân thôn Chợ ngày càng phát huy quyền làm chủ, đồng thuận và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết của thôn Chợ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà thôn Chợ đạt được trong những năm qua. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã và tỉnh, Nghị quyết Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của xã nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lương Đức Minh, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Vĩnh Hưng nói chung, thôn Chợ nói riêng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội. Đồng chí Lương Đức Minh cũng lưu ý địa phương tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư của Nhân dân và đồng bào tôn giáo, kịp thời kiến nghị, giải quyết các vấn đề phát sinh; đồng thời bày tỏ mong muốn bà con thôn Chợ phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật, cùng nhau xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng học sinh và hộ có hoàn cảnh khó của thôn Chợ

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng hoa chúc mừng và trao quà cho một số học sinh, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Thúy Hường