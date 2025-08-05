Quốc phòng - An ninh
Trưởng Công an xã Pà Cò nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trưởng Công an xã Pà Cò đã nhặt được tài sản của người dân đánh rơi và kịp thời liên hệ để trao trả cho người bị mất.

Trước đó, chiều ngày 03/8/2025, trên đoạn đường vào Trung tâm y tế khu vực Mai Châu, đồng chí Thượng tá Hà Tiến Dũng – Trưởng Công an xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã nhặt được một chiếc ví.

Kiểm tra bên trong ví có 2,9 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ tuỳ thân đều mang tên Đ.T.A. Tuyết, thường trú tại xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình cũ (nay là xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ).

Toàn bộ số tiền và giấy tờ trong ví bị đánh rơi

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, đồng chí Hà Tiến Dũng đã cùng bảo vệ của Trung tâm y tế khu vực Mai Châu thông tin tìm người làm rơi.

Trong buổi chiều cùng ngày, toàn bộ tài sản, giấy tờ tuỳ thân trên đã được trả lại cho chị Đ.T.A. Tuyết.

Thượng tá Hà Tiến Dũng trao trả lại tài sản cho người đánh rơi

Thượng tá Hà Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Pà Cò cho biết: “Việc nhặt được của rơi trả lại người mất là hành động bình thường của mỗi công dân, nhưng thể hiện phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ Công an nhân dân. Chúng tôi luôn xác định việc phục vụ nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.”

Hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn của đồng chí Trưởng Công an xã Pà Cò đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an gần dân, vì dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

