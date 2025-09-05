Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Minh Châu dự khai giảng tại Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 5/9, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự, chung vui tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hùng Vương bước vào năm học mới 2025 - 2026. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Minh Châu tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường.

Trường Đại học Hùng Vương thuộc top đầu các trường địa phương của cả nước với quy mô tuyển sinh đại học chính quy từ 1.500-2.000 sinh viên/năm; tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước năm 2020. Từ năm 2017 đến nay nhà trường đã mở mới 6 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 ngành đào tạo trình độ đại học. Năm 2025 trường đạt mốc tuyển sinh gần 3.000 sinh viên đại học chính quy và 250 học viên cao học nâng tổng số sinh viên, học viên theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường lên trên 20.000 sinh viên, học viên. Nhà trường đào tạo 25 mã ngành gồm 9 ngành sư phạm và 16 ngành ngoài sư phạm.

Đại diện lãnh đạo VNPT Phú Thọ trao biểu trưng quà cho nhà trường nhân dịp năm học mới.

Năm học 2024 - 2025, với sự nỗ lực và đồng lòng, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Chất lượng đào tạo không ngừng nâng cao, gắn chặt với nhu cầu xã hội; các công trình nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế, nhiều đề tài có giá trị thực tiễn cao; sinh viên đạt nhiều giải thưởng học thuật, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phong trào tình nguyện, thiện nguyện được lan tỏa mạnh mẽ... Nhiều sinh viên ưu tú vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam...

Năm học 2024 – 2025, số sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp là trên 800 sinh viên; tỷ lệ học viên liên thông đại học tốt nghiệp ra trường có kết quả học tập xếp loại Khá trở lên đạt trên 97%; 100% học viên sau đại học tốt nghiệp đạt kết quả xếp loại Khá trở lên. Trung bình mỗi năm nhà trường công bố 200 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Trong hai năm học gần đây, sinh viên nhà trường đã xuất sắc giành nhiều giải cao tại các kì thi cấp quốc gia....

Đáng lưu ý, nhà trường đã đẩy mạnh triển khai kết nối doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh thực hiện công tác thực tập, rèn nghề và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Đồng thời, duy trì và mở rộng lên 30 đối tác nước ngoài có thỏa thuận hợp tác để triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong buổi lễ khai giảng

Bước vào năm học mới, nhà trường hướng tới mục tiêu: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng gắn với chuyển đổi số toàn diện trong đào tạo, đổi mới sáng tạo, tăng cường gắn kết hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo; phát triển nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; chuyển giao và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá của tỉnh và các vùng lân cận. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học; hoàn thiện các thiết chế của cơ sở giáo dục đại học theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này nhiều sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2025 và các sinh viên có thành tích cao trong học tập năm học 2024- 2025 đã được khen thưởng, nhận học bổng.

Lệ Oanh