Trưởng thôn Phạm Văn Toàn – niềm tự hào của người dân Thung Trâm

Được Nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ năm 2017, anh Phạm Văn Toàn ở thôn Thung Trâm, xã An Bình luôn gương mẫu, trách nhiệm với “việc làng, việc nước”, tận hiến với bà con Nhân dân. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, anh Toàn là một trong những tấm gương tiên phong trong phát triển kinh tế, mở lối thoát nghèo nhằm nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Trưởng thôn Thung Trâm Phạm Văn Toàn chia sẻ, hướng dẫn thành viên hợp tác xã kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mướp đắng

“Bà đỡ” cho nông dân

Về với thôn Thung Trâm trong những ngày thu tháng chín, cảm nhận rõ được sự đổi thay diện mạo nông thôn mới, đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc. Đến bất cứ đâu, trưởng thôn Phạm Văn Toàn đều xắn tay áo, xuống tận nơi để cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cho bà về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Hiện nay, phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn do các thành viên trồng theo tiêu chuẩn VietGAP thuộc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An do anh Toàn đảm nhận vị trí giám đốc.

Gia đình anh Nguyễn Đức Hữu hiện đang trồng trên 2 ha mướp đắng. Trước đây, gia đình canh tác theo phương pháp truyền thống, chưa áp dụng khoa học kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau khi tham gia HTX, anh Hữu được hỗ trợ về kỹ thuật, giống và nguồn vốn vay. Đặc biệt bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá thành ổn định đến tay người tiêu dùng. Theo giá thị trường hiện nay, mướp đắng có giá 13.000 đồng/kg, cao điểm có thể lên tới 16.000 đồng/kg. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí sản xuất thu về trên 150 triệu đồng/năm.

Anh Hữu chia sẻ: “Có những thời điểm làm nông thất bại, gia đình muốn bỏ đất trống đi làm thuê để không phải lo lắng nhiều. Trưởng thôn Toàn và các thành viên trong HTX đã động viên, hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay. Chính vì sự tận tụy, cố gắng tìm đầu ra cho nông sản địa phương của anh Toàn là nguồn động lực để bà con Nhân dân chúng tôi quyết tâm nhiều hơn”.

Thành lập từ tháng 7/2020, HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An hiện có 40 thành viên trên địa bàn với tổng diện tích sản xuất trên 70 ha. Với ngành nghề sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản như mướp đắng, dưa chuột, bí xanh, cà chua, cà tím, ớt, sả, nuôi ong lấy mật... Hiện các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên các thành viên và hộ dân liên kết rất phấn khởi. Bởi tất cả các sản phẩm của HTX đều có hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp và tiểu thương tại các chợ đầu mối lớn.

Năm 2024, HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn. Theo đó, HTX cung ứng cho thị trường trên 300 tấn rau, củ, quả các loại. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, năng suất và sản lượng đã đạt trên 200 tấn với doanh thu trên 800 triệu đồng. Cùng với việc nâng cao thu nhập cho các thành viên HTX, trên 50 lao động được tiếp cận việc làm ổn định với thu nhập ổn định 4 – 5 triệu đồng/tháng.

Trưởng thôn Thung Trâm Phạm Văn Toàn khẳng định: “HTX là cầu nối giúp nông dân tránh được câu chuyện “được mùa mất giá” đối với sản xuất nông nghiệp. HTX đã tích cực vận động hội viên, nông dân liên kết với HTX, ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn lao động, sản xuất theo quy trình VietGAP gắn với bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các sản phẩm nông sản làm ra đến đâu được HTX bao tiêu đến đấy với giá cả ổn định”.

Trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng

Không phụ tấm lòng, tình cảm của bà con, từ ngày nhận nhiệm vụ trưởng thôn, anh Toàn luôn sâu sát, gần gũi với cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chung sức, đồng lòng với cùng các tổ chức, đoàn thể, phát huy có hiệu quả “cánh tay nối dài” cùng chính quyền các cấp xây dựng địa phương phát triển bền vững. Kịp thời có mặt tại cơ sở để giải quyết các điểm nóng, phát sinh, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình tại khu dân cư.

Hiện nay, thôn Thung Trâm có 122 hộ dân với trên 500 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đạt gần 70 triệu đồng/người/năm, cả thôn chỉ còn 4 hộ nghèo. Nhiều năm liên tiếp, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn trên 96%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

“Bám sát cơ sở, thấu hiểu lòng dân” là phương pháp, cách làm của trưởng thôn Phạm Văn Toàn nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn

Một trong những hoạt động nổi bật của trưởng thôn Phạm Văn Toàn chính là tích cực triển khai, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trên địa bàn. Trong đó, điểm nhấn là câu lạc bộ hiến máu tình nguyện đã thành lập với trên 20 tình nguyện viên đóng góp vào ngân hàng máu Trung ương và địa phương. Cá nhân anh Toàn cũng đã có 28 lần hiến máu nhân đạo – một trong những nghĩa cử cao đẹp đã được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư.

Anh Toàn chia sẻ thêm, trước kia trên địa bàn xã có rất nhiều trường hợp các em học sinh bị bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Quá trình điều trị thường xuyên rời vào hoàn cảnh thiếu nguồn máu dự trữ tại địa phương và phải xuống các bệnh viện tuyến trên lọc máu. Chính vì vậy đã ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, tốn nhiều chi phí đi lại. Bản thân tôi đã tình nguyện hiến máu để cứu người, đồng thời vận động, lan tỏa tới người dân người dân trên địa bàn tham gia hiến máu cứu người.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: “Trưởng thôn Phạm Văn Toàn là đảng viên gương mẫu, tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao. Đối với những đóng góp trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế, anh Toàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để Nhân dân gửi gắm niềm tin. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn trưởng thôn Thung Trâm tiếp tục phát huy trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm trên các lĩnh vực để xây dựng quê hương đổi mới, phát triển KT-XH bền vững”.

Đức Anh