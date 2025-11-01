Trường THPT Tam Nông:

Tự hào 60 năm sự nghiệp “trồng người”

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã trở thành điểm sáng giáo dục đáng tự hào của quê hương Đất Tổ. Không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, ngôi trường còn là cái nôi nuôi dưỡng ước mơ, hun đúc nhân cách và chắp cánh cho biết bao thế hệ học sinh vươn xa. Suốt chặng đường dài nhiều thập kỷ, trong gian khó lẫn thời cơ, Trường luôn khẳng định được vai trò là điểm tựa tin cậy của phụ huynh, học sinh và Nhân dân địa phương - một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, giàu truyền thống hiếu học.

Trường THPT Tam Nông đầu tư đầy đủ trang thiết bị dạy học, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trường được thành lập ngày 15/7/1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, miền Bắc phải gồng mình vừa xây dựng, vừa chiến đấu. Trong hoàn cảnh thiếu thốn và hiểm nguy, những lớp học đầu tiên của trường được dựng tạm bằng tre nứa, nép mình nơi rừng làng Đức Phong, Cổ Tiết - nơi thầy và trò vừa miệt mài dạy học, vừa căng mình chống chọi với bom đạn chiến tranh. Khi ấy, trường chỉ có 3 lớp với 187 học sinh và 9 thầy cô giáo. Không điện, không bàn ghế đủ đầy, không mái ngói khang trang, nhưng ánh sáng tri thức vẫn được thắp lên bằng nghị lực phi thường, bằng tinh thần bám lớp, bám trường, vượt khó để gieo chữ. Dẫu chiến tranh khốc liệt, dẫu gian nan bủa vây, thầy và trò Trường cấp 3 Tam Nông ngày ấy vẫn không ngừng nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh “trồng người”. Nhiều thầy giáo đã gác lại bảng đen, phấn trắng, cầm súng lên đường; nhiều học sinh rời lớp, hành quân ra trận. 85 cựu học sinh đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại phía sau những ước mơ còn dang dở nhưng sáng mãi tinh thần yêu nước, sự hy sinh cao cả, góp phần làm nên truyền thống cách mạng vẻ vang của nhà trường.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhà trường từng bước ổn định và mở rộng quy mô. Năm học 1970 - 1971, trường chính thức chuyển về địa điểm tại khu 4, xã Hương Nộn, nay là xã Tam Nông. Đến năm học 1984 - 1985, nhà trường phát triển lên 31 lớp với hơn 1.400 học sinh và 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dù trong thời kỳ bao cấp khó khăn, tập thể nhà trường vẫn kiên trì giữ vững chất lượng giảng dạy, trở thành trung tâm giáo dục trọng điểm của khu vực. Tính đến nay, Trường THPT Tam Nông đã đào tạo hơn 21.000 học sinh tốt nghiệp THPT. Nhiều thế hệ cựu học sinh đã trưởng thành, trở thành cán bộ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nhân thành đạt, sĩ quan quân đội, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư... ở khắp mọi miền Tổ quốc. Từ ngôi trường quê hương, họ đã tỏa đi và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Đội ngũ giáo viên của Nhà trường tận tình truyền đạt kiến thức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhà trường từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục phổ thông của tỉnh Phú Thọ. Năm 2019, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Đến năm 2024, Trường THPT Tam Nông tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II, đánh dấu bước phát triển vượt bậc cả về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và quản lý giáo dục.

Đặc biệt, năm học 2024 - 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 63/63 học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 7 giải nhất; tất cả các đội tuyển đều nằm trong tốp đầu toàn tỉnh. Đây là kết quả ấn tượng, đưa Trường THPT Tam Nông vươn lên dẫn đầu trong nhóm các trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm luôn đạt 100%, tỉ lệ học sinh đỗ Đại học ổn định ở mức trên 80%, khẳng định chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn có sự phát triển đồng đều, bền vững. Góp phần tạo nên những thành công đó là đội ngũ nhà giáo tận tâm, trách nhiệm, chuyên môn vững vàng, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học. Ban Giám hiệu nhà trường luôn nêu cao tinh thần dân chủ, kỷ cương, gắn kết tập thể để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực. Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động sôi nổi, hiệu quả, góp phần nuôi dưỡng môi trường học tập lành mạnh, sáng tạo, phát triển toàn diện cho học sinh.

Với những đóng góp bền bỉ và thành tích nổi bật trong suốt 60 năm qua, Trường THPT Tam Nông đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ và UBND tỉnh Phú Thọ; nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Năm học 2024 - 2025, trường tiếp tục được UBND tỉnh Phú Thọ trao tặng Cờ thi đua - đơn vị dẫn đầu khối các trường THPT toàn tỉnh.

Tự hào nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh và cựu học sinh của Trường THPT Tam Nông đều vững tin và trân trọng giá trị của ngôi trường thân yêu. Những thành tích đạt được hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là hành trang quý giá, là động lực to lớn để thầy và trò tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Phạm Hùng

Hiệu trưởng Trường THPT Tam Nông