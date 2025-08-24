Tự hào chiến thắng Xuân Trạch

Những ngày này, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên khắp đường làng, ngõ xóm của xã Lập Thạch cờ hoa rực rỡ như gợi lại ký ức hào hùng của một vùng quê cách mạng. Ngay tại trung tâm xã, tượng đài chiến thắng Xuân Trạch sừng sững giữa khoảng trời xanh, lặng lẽ nhắc nhớ về một thời lửa đạn. Công trình được nhân dân và chính quyền chung tay tu sửa, gìn giữ để trở thành địa chỉ đỏ – nơi bao thế hệ học sinh, đoàn viên, cựu chiến binh đến tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử, bồi đắp niềm tự hào.

Ông Nguyễn Văn Sơn, một cựu chiến binh trong xã, khi đứng trước tượng đài, đôi mắt vẫn ánh lên niềm xúc động: “Chiến thắng Xuân Trạch đã đi vào lịch sử quê hương như một dấu son. Người dân nơi đây, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia đều coi đó là niềm tự hào, là động lực để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.”

Ngay tại trung tâm xã, tượng đài chiến thắng Xuân Trạch sừng sững giữa khoảng trời xanh, như lặng lẽ nhắc nhớ về một thời lửa đạn.

Nơi đây còn là địa chỉ “đỏ” để giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ngược dòng thời gian, ngày 27/12/1950, bộ đội ta đã nổ súng quyết liệt vào tập đoàn quân địch tại Xuân Trạch (khi đó thuộc xã Quang Trung). Đây là mũi chính, là nơi tập trung binh lực lớn của quân Pháp. Trong trận đánh lịch sử ấy, ta tiêu diệt khoảng 200 tên, làm bị thương nhiều tên khác, bắt sống 150 lính, thu nhiều vũ khí và quân trang. Trong chiến công đó, nhân dân Quang Trung xưa - Lập Thạch hôm nay đã đóng góp không nhỏ công sức, trí tuệ, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Chiến công đã lùi xa hơn bảy thập kỷ nhưng dư âm còn nguyên vẹn trong ký ức người dân. Truyền thống cách mạng trở thành nền tảng tinh thần để xã Lập Thạch bước vào công cuộc đổi mới.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chính quyền địa phương luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, phần lớn cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội.”

Tại mỗi chi bộ, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên. Hằng năm, cán bộ, đảng viên đều đăng ký những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong cấp ủy được phân công phụ trách từng chi bộ, cùng tham gia sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn của nhân dân. Chính sự gần gũi, lắng nghe ấy đã củng cố thêm niềm tin của người dân đối với chính quyền, tăng hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Nếu như trong lịch sử, xã Lập Thạch nổi danh bởi chiến công hiển hách thì hôm nay, mảnh đất này lại ghi dấu bằng sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Từ một xã miền núi, không có làng nghề truyền thống, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thì năm 2012, một bước ngoặt quan trọng đã đến khi Đảng ủy, chính quyền xã vận động người dân tham gia dự án trồng thanh long ruột đỏ do huyện Lập Thạch (cũ) triển khai.

Cây thanh long ruột đỏ đã giúp người dân xã Lập Thạch vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Từ những vườn thí điểm ban đầu, đến nay, cây thanh long ruột đỏ đã trở thành cây chủ lực của địa phương. Trên những triền đồi, hàng vạn trụ thanh long vươn mình xanh mướt, mùa quả chín đỏ rực, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết, UBND xã quy hoạch thành các vùng trồng tập trung, tạo điều kiện vay vốn, khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, diện tích thanh long ruột đỏ mang lại thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Ông Nguyễn Văn Lực, một hộ nông dân, tự hào nói: “Nhờ cây thanh long mà gia đình tôi không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn có của ăn của để. Bà con ai cũng phấn khởi, tin tưởng làm ăn. Đi ra khỏi nhà, đường giao thông nội đồng, liên thôn được mở rộng, bê tông hóa sạch đẹp; trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang; đời sống tinh thần của người dân ngày càng phong phú. Đó là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân”.

Xã Lập Thạch tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Biết rằng, tương lai phía trước vẫn còn nhiều thử thách nhưng mục tiêu đã được xác định rõ ràng, xã Lập Thạch sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Với niềm tin, sự quyết tâm và truyền thống cách mạng hun đúc từ chiến thắng Xuân Trạch, vùng quê này sẽ tiếp tục “thay da đổi thịt”, khẳng định sức sống mới trên nền tảng lịch sử hào hùng.

Chia tay Lập Thạch vào buổi chiều muộn, tiếng trẻ nô đùa vang vọng dưới chân tượng đài chiến thắng. Thế hệ hôm nay có thể chưa cảm nhận hết sự khốc liệt của một thời máu lửa nhưng qua những câu chuyện của cha ông, qua hình ảnh trường tồn của tượng đài, niềm tự hào ấy vẫn được trao truyền. Lập Thạch không chỉ là miền quê anh hùng mà còn là biểu tượng cho sức sống kiên cường, cho ý chí vượt khó vươn lên của người dân Phú Thọ.

Lê Minh