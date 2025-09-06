Nền hành chính xanh:

Từ không gian thân thiện đến sự hài lòng của người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, khái niệm cải cách hành chính đã được nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ dừng lại ở quy trình nhanh gọn, minh bạch, nơi đây còn tạo dựng một không gian thân thiện, gần gũi, biến việc giải quyết TTHC không còn là gánh nặng mà trở thành một trải nghiệm dễ chịu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa chính là không gian làm việc “xanh” được cải tạo từ nhà đa năng thể thao rộng rãi, thoáng mát

Sau hơn hai tháng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa đã tiếp nhận trên 2.000 hồ sơ, với tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 88%, tính riêng trong tháng 8 đạt 100% . Có hơn 96% hồ sơ được giải quyết trước và trong hạn. Đằng sau thành công đó là sự đổi mới toàn diện, bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao.

Không gian xanh - Nơi kết nối chính quyền và người dân

Điều khiến người dân ấn tượng nhất khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa chính là không gian làm việc “xanh” được cải tạo từ nhà đa năng thể thao rộng rãi, thoáng mát. Từng góc làm việc được bố trí cây xanh, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu, khác hẳn với hình ảnh khô cứng thường thấy. Bên cạnh đó, các tiện ích như tủ sách miễn phí, nước uống phục vụ công dân và hệ thống máy móc hiện đại như máy lấy số tự động, màn hình tra cứu, camera giám sát đã biến quy trình hành chính trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Từng góc làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công được bố trí cây xanh, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu

Chị Đào Thị Bích Thủy, một người dân đến làm thủ tục xác thực hộ tịch không giấu nổi sự hài lòng: "Bước vào đây, tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Không gian rất gần gũi, có nhiều cây xanh trên bàn làm việc. Các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình và rất nhanh gọn".

Ông Trần Văn Tạc, xã Thái Hòa đến làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng bày tỏ cảm xúc tương tự: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. Cán bộ hướng dẫn rất tận tình, giúp tôi hoàn thành thủ tục nhanh chóng. Không gian ở đây rộng rãi, thoáng đãng, nhiều cây xanh, rất gọn gàng. Tôi thấy rất thoải mái và hài lòng".

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tận tình giúp công dân hoàn thành thủ tục nhanh chóng

Chia sẻ về ý tưởng này, bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa cho biết: "Với không gian rộng rãi, thoáng đãng, chúng tôi có ý tưởng bổ sung thêm cây xanh. Ngoài nguồn hỗ trợ của địa phương, chúng tôi còn xã hội hóa để trang trí thêm, tạo một môi trường gần gũi, chan hòa và cân bằng sinh thái".

Gần dân và vì dân

Sự đổi mới của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa không chỉ nằm ở cảnh quan. Bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ về ý tưởng xây dựng một tủ sách miễn phí: "Chúng tôi muốn giúp người dân trong lúc chờ đợi có thể tìm hiểu thêm kiến thức. Tủ sách có nhiều loại sách như sách thiếu nhi, sách pháp luật, chuyển đổi số, sức khỏe... Đây là cách thể hiện sự gần dân và chăm lo tới đời sống tinh thần của người dân để họ cảm thấy hài lòng và thoải mái khi đến đây".

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa chủ trương xây dựng tủ sách miễn phí phục vụ nhân dân

Ông Nguyễn Anh Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của Trung tâm: "Với mục tiêu gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn, chúng tôi luôn đảm bảo sự công khai, minh bạch trong mọi hoạt động. Ngay từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi đã đặt ra hai khẩu hiệu: “Chung tay cải cách hành chính vì một nền hành chính phục vụ hiện đại và gần dân” và “Chính quyền thân thiện, nhân dân hài lòng”. Chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm để đánh giá hiệu quả hoạt động".

Kết nối từ những điều nhỏ nhất

Không gian xanh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thái Hòa không chỉ là điểm nhấn về cảnh quan, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về một nền hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân. Từ mô hình nhỏ này có thể thấy, cải cách hành chính đã thực sự gắn bó và đi vào đời sống nhân dân, không chỉ ở tốc độ giải quyết hồ sơ mà còn ở cách xây dựng một không gian thân thiện, gần gũi, vì dân. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cải cách thủ tục hành chính đã thực sự gắn bó và đi vào đời sống nhân dân.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thái Hòa luôn hướng tới sự hài lòng của người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Hòa, cải cách hành chính không chỉ nằm ở quy trình nhanh gọn, minh bạch mà còn ở cách tạo dựng một không gian thân thiện, gần gũi. Những chi tiết tưởng như nhỏ bé này đã tạo nên sự thoải mái, giảm bớt áp lực, biến việc giải quyết TTHC trở thành một trải nghiệm dễ chịu hơn, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiện đại và vì dân.

Ngọc Thắng