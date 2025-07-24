Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tu Vũ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Tu Vũ phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, nơi ghi dấu Chiến thắng Tu Vũ (tháng 12/1951) mở màn cho Chiến dịch Hòa Bình, xã Tu Vũ được thành lập (trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ, gồm xã Đồng Trung, Hoàng Xá, Tu Vũ) theo Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ. Sau sáp nhập, xã Tu Vũ có diện tích tự nhiên 49,07 km2, dân số trên 41.500 người sinh sống tại 58 khu dân cư, với 1.793 đảng viên sinh hoạt tại 89 chi, đảng bộ trực thuộc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tu Vũ hướng dẫn người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tu Vũ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là đại hội đầu tiên sau sáp nhập, cũng là dịp để xã nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, nhận định đầy đủ về tiềm năng, lợi thế của địa phương, dự báo những khó khăn, thách thức trong giai đoạn sắp tới, làm cơ sở để đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển chủ yếu của Đảng bộ xã trong giai đoạn 5 năm (2025 - 2030) với quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng quê hương Tu Vũ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, khép lại với nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tu Vũ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Chính trị, xã hội ổn định, các chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Kinh tế phát triển toàn diện, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch ngày càng phát triển.

Đảng bộ xã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện; chỉ đạo có hiệu quả và về đích sớm các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, văn hóa, thể thao có bước phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; dịch vụ y tế có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường. Đã khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của Đảng bộ trên các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, với vị thế và tầm nhìn mới, hướng tới sự phát triển mạnh mẽ, Đảng bộ xã Tu Vũ xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; huy động các nguồn lực xây dựng xã Tu Vũ trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 220 tỷ đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 6.000 tỷ đồng; có 250 doanh nghiệp hoạt động và 90 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành; 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình; Đảng ủy, chính quyền xã sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất đạt 100%; trong tổng lao động xã hội, tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 25%, lao động kinh tế tư nhân chiếm tỷ lệ 83%; 79% lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,25%; 95% dân số tham gia BHYT; có 10 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 khu dân cư nông thôn mới thông minh; 90% trở lên số gia đình đạt chuẩn văn hóa, 85% trở lên khu dân cư đạt chuẩn văn hóa... Về xây dựng Đảng, hàng năm có trên 90% tổ chức đảng thực thuộc và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đảng bộ xã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; khơi dậy tiềm năng lợi thế, thu hút nguồn lực tập trung phát triển du lịch, hạ tầng giao thông; huy động các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị, bền vững; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tích cực đi sâu, bám sát cơ sở trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện dân chủ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, xã Tu Vũ sẽ thực hiện khâu đột phá: Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển Du lịch dịch vụ theo hướng bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; tăng cường công tác quốc phòng; bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tu Vũ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị; đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững. Xây dựng xã Tu Vũ anh hùng ngày càng giàu mạnh, hiện đại, văn minh.

Dương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Vũ